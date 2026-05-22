디어유, 5인조 신인 보이그룹 '앤더블' 버블 입점

글로벌 팬 커뮤니케이션 플랫폼 기업 디어유(27,400원 ▲1,300 +4.98%)는 오는 27일 프라이빗 메시지 서비스 '버블(bubble)'에 YH엔터테인먼트 신인 보이그룹 앤더블(AND2BLE)이 공식 입점한다고 22일 밝혔다. 앤더블은 데뷔와 동시에 버블을 통해 팬들과의 소통 창구를 공식화하며 글로벌 팬들과의 접점을 확대한다.

앤더블은 장하오, 유승언, 리키, 김규빈, 한유진으로 구성된 5인조 신인 보이그룹이다. 그룹명은 'AND'와 'DOUBLE'의 합성어로, 내면의 다양한 모습이 중첩되며 완성되는 '나다움'을 의미한다. 앤더블은 첫 미니앨범 '시퀀스 01: 큐리어시티'(Sequence 01: Curiosity)를 발매하며 가요계에 공식 데뷔했으며, 온·오프라인 팬 쇼케이스를 통해 타이틀곡 '큐리어스'(Curious)를 선보이며 관심을 모으고 있다.

앤더블은 2023년 Mnet '보이즈 플래닛'을 통해 얼굴을 알린 멤버들을 중심으로 구성된 팀으로, 각기 다른 개성과 매력을 지닌 멤버들이 모여 강렬한 시너지를 만들어낸다. 멤버 전원이 비주얼과 실력을 겸비한 올라운더로 평가받으며 글로벌 팬덤의 주목을 받고 있다.

앤더블의 버블 입점은 멤버들이 팬들과 보다 밀도 높은 커뮤니케이션을 이어갈 수 있는 기반을 마련한다는 점에서 의미가 있다. 데뷔와 동시에 버블을 통해 팬들과의 일상적인 소통을 시작하며, 보다 친밀한 팬 경험을 제공할 것으로 기대된다.

디어유 관계자는 "앤더블은 글로벌 팬들의 높은 관심을 받고 있는 그룹인 만큼, 버블을 통해 팬들과 밀도 높은 소통을 이어가길 기대한다"며 "디어유는 앞으로도 다양한 아티스트의 버블 입점을 추진하며 글로벌 팬덤 플랫폼으로서의 입지를 더욱 공고히 해나갈 것"이라고 밝혔다.

한편 디어유는 2020년 출시한 팬과 아티스트를 연결하는 프라이빗 메신저 플랫폼 디어유 버블를 서비스하고 있는 IT 엔터테인먼트 기업이다.