포톤, 베트남 법인 'IATF 16949' 인증…자동차 전장 사업 기반 강화

액추에이터 부품 전문기업 포톤이 베트남 법인을 통해 자동차 산업 품질경영 국제표준인 'IATF 16949:2016' 인증을 취득했다. 이 인증은 국제자동차전담기구가 제정한 자동차 산업 전용 품질경영시스템 국제표준으로, 자동차 전장 부품 제조 공정에 대한 품질 관리 체계와 공정 운영 역량을 평가해 부여된다. 포톤은 이번 인증 취득을 계기로 전장 분야를 포함한 신사업 추진을 위한 기반을 강화하고 사업 확장을 단계적으로 추진할 계획이다.

액추에이터(Actuator) 부품 전문기업 포톤(2,730원 ▲630 +30%)이 베트남 법인을 통해 자동차 산업 품질경영 국제표준인 'IATF 16949:2016' 인증을 취득했다고 22일 밝혔다.

포톤이 이번에 취득한 인증은 국제자동차전담기구(IATF, International Automotive Task Force)가 제정한 자동차 산업 전용 품질경영시스템 국제표준으로, 자동차 전장 부품 제조 공정에 대한 품질 관리 체계와 공정 운영 역량을 평가해 부여된다.

인증을 획득한 사업장은 베트남 하노이 소재 포톤 비나(PHOTON VINA) 생산 법인으로, 한국경영인증원(KMR)이 심사를 수행해 발급했다. 인증 범위는 전장 부품의 SMT(Surface Mount Technology) 및 전자부품 조립 공정이다.

IATF 16949는 글로벌 완성차(OEM) 및 전장 부품 공급망 전반에서 통용되는 표준으로, 자동차 부품 제조사와 전장 부품 공급 기업이 글로벌 완성차 및 Tier 1 협력사와 거래하기 위해 요구되는 대표적인 국제 인증으로 알려져 있다. 실제로 다수의 글로벌 완성차 업체들이 협력사 선정 과정에서 해당 인증을 주요 평가 기준으로 활용하고 있다.

포톤은 그동안 베트남 법인을 중심으로 해외 생산거점의 공정 효율화와 원가 경쟁력 제고에 주력해 왔으며, 이번 인증 취득을 통해 자동차 산업 전반에서 요구되는 품질경영 체계를 공식적으로 인정받게 됐다.

한편 포톤은 이번 인증 취득을 계기로 전장 분야를 포함한 신사업 추진을 위한 기반을 강화해 나간다는 방침이다. 특히 기존 모바일 카메라 액추에이터 핵심 부품 제조 경험과 해외 양산 운영 역량을 바탕으로, 자동차 전장 분야를 출발점으로 하여 사업 확장을 단계적으로 추진해 나갈 계획이다.

포톤 관계자는 "이번에 당사가 취득한 인증은 자동차 산업에서 요구되는 제조 공정에 대한 품질 관리 체계를 글로벌 기준에서 검증받은 결과"라며 "전장 분야 신사업 확대를 통해 자동차 산업 전반에서 요구되는 품질 수준을 안정적으로 충족해 나갈 수 있는 기반을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.

김다솔 머니투데이방송 MTN 기자