[더벨]에이루트 자회사, 주요 발전소향 전력설비 공급 확대

에이루트의 자회사 지오닉스가 국내 천연가스발전소와 복합화력발전소로부터 UPS 및 배터리 충전기를 수주하며 공급 규모를 확대했다. 지오닉스는 30년 이상 국내 전력 솔루션 대기업에 제품을 공급하며 기술력을 검증받았고, 하드웨어와 소프트웨어 모두 대응 가능한 커스터마이징 역량을 보유하고 있다. 또한, 지오닉스는 하반기 추가 프로젝트 입찰을 통해 실적 극대화를 추진하고 있으며, 차세대 UPS 기술을 기반으로 AI 데이터센터 분야 진출도 모색하고 있다.

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에이루트(6,550원 ▼850 -11.49%)는 UPS(무정전 전원장치) 전문 자회사 지오닉스가 국내 발전소 2곳으로부터 UPS 및 배터리 충전기를 수주하는 등 공급 규모가 확대되고 있다고 22일 밝혔다.

최근 계약을 체결한 대상은 국내 천연가스발전소와 복합화력발전소다. 지오닉스는 천연가스발전소향 제품 생산을 마무리하고 이달 중 납품을 앞두고 있다. 복합화력발전소에 납품할 UPS 설계 작업도 진행 중이다. 특히 복합화력발전소에는 UPS와 배터리 충전기 외에도 추가 설비를 공급할 예정이기 때문에 후속 수주도 기대되는 상황이다.

지오닉스는 국내 전력 솔루션 대기업에 30년 이상 제품을 공급하면서 기술력 검증에 성공했다. 하드웨어 중심의 경쟁사와 달리 소프트웨어까지 대응할 수 있어 커스터마이징이 가능한 게 장점이다. 설계 역량을 바탕으로 대기업을 통해 다수의 연료전지 및 풍력발전소에 전력 설비를 납품하면서 레퍼런스를 확보했다.

지오닉스는 하반기 예정된 추가 프로젝트 입찰을 통해 실적 극대화에 나설 방침이다. 최근 민간 발전소로부터 수주가 지속 확대되고 있는 가운데 극한의 환경에서도 정상 작동이 가능한 고내구성 제품을 중심으로 신규 입찰에 나서 성과를 확보할 것이라고 회사 측은 설명했다.

회사 관계자는 "50년 이상 UPS 등 전력 설비 사업을 영위해오면서 대기업으로부터 신뢰도를 구축했으며 이를 통해 최근 발전소향 제품 수주가 이어지고 있다"며 "고객 커스터마이징 설계 및 제품 구현 역량을 기반으로 전력 설비 시장 점유율을 극대화할 것"이라고 말했다.

지오닉스는 지난해 특허 등록에 성공한 차세대 UPS 기술을 기반으로 시제품을 개발해 AI 데이터센터 분야 진출에 나서고 있다. 신제품은 각 기능별 모듈화로 고객사 요구사항에 대한 유연한 대응이 가능하며 전력 효율이 높고 발열량이 낮아 데이터센터에 적합한 게 특징이다.