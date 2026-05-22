고유가 시대 전기차 판매량 회복…에코프로 형제 10% 넘게 강세

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에코프로(144,900원 ▲15,100 +11.63%)와 에코프로비엠(214,500원 ▲19,500 +10%)이 2거래일 연속 10% 안팎의 높은 상승세를 달리고 있다. 중동 전쟁 장기화로 고유가 사태가 지속되면서 전기차 판매량이 증가하자 2차전지 업황도 회복할 것이라는 기대감이 유입된 영향으로 풀이된다.

22일 오후 1시20분 현재 코스닥 시장에서 에코프로비엠(214,500원 ▲19,500 +10%)은 전 거래일 대비 2만3000원(11.79%) 오른 21만8000원, 에코프로(144,900원 ▲15,100 +11.63%)는 전 거래일 대비 1만6700원(12.87%) 오른 14만6500원에 거래되고 있다.

에코프로비엠은 전 거래일인 지난 21일 10.35%, 에코프로는 9.35% 상승 마감하기도 했다.

에코프로와 에코프로비엠 강세는 유럽을 중심으로 전기차 판매량이 반등한 영향으로 풀이된다. 다올투자증권에 따르면 유럽에서는 지난 3월부터 전기차 판매량이 급증하고 있고, 국내에서도 지난 4월 전기차 판매량이 지난해 4월 대비 140% 가까이 증가했다.

유지웅 다올투자증권 연구원은 "에코프로비엠의 경우 헝가리 공장 가동으로 2차전지 소재 업체 중 최대 가용 생산능력을 갖고 있어 실적 반응이 시작되고 있다"며 "전기차 업황 반등에 따른 최대 수혜를 기대한다"고 말했다.