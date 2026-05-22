[더벨]한울반도체, MLCC 업황 회복 속 AI 검사 솔루션 주목

한울반도체는 AI 서버와 로봇 등 전방 산업 성장에 따라 MLCC 검사 장비 수요 확대에 대응하고 있다고 22일 밝혔다. 회사는 독자 AI 검사 브랜드 하와이(HAWAII)를 출시하며 검사 솔루션 고도화에 속도를 냈고, 이는 딥러닝 기반으로 미세 불량 판독 정확도를 높이는 데 초점을 맞췄다. 한울반도체는 AI 검사 기술을 기반으로 MLCC 등 수동부품 검사 장비 외에 디스플레이 본더 라인 검사, 이차전지용 동박 필름 검사 장비 등으로 사업 영역을 다각화할 계획이라고 밝혔다.

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한울반도체(11,380원 ▼250 -2.15%)는 인공지능(AI) 서버와 로봇 등 전방 산업 성장에 따라 적층세라믹콘덴서(MLCC) 검사 장비 수요 확대에 대응하고 있다고 22일 밝혔다.

한울반도체는 수동부품 제조 공정의 수율을 결정짓는 머신비전 기반 정밀 검사 장비 기술을 보유하고 있다. 글로벌 선도기업인 S사 등 주요 업체의 생산 공정에 외관검사 장비를 공급 중이다.

회사는 최근 독자 AI 검사 브랜드 ‘하와이(HAWAII)’를 출시하며 검사 솔루션 고도화에도 속도를 내고 있다. 하와이는 기존 규칙 기반(Rule-based) 검사 방식을 보완한 딥러닝 기반 지능형 검사 솔루션이다. 미세 불량 판독 정확도를 높이고 검사 효율성을 개선하는 데 초점을 맞췄다.

MLCC는 전자제품 내 전류 흐름을 안정적으로 제어하는 핵심 수동부품이다. 최근 AI 서버, 전장, 로봇 등 고성능 전자기기 시장이 확대되면서 고용량·고신뢰성 MLCC 수요도 함께 증가하는 추세다. 특히 AI 서버는 일반 서버 대비 고사양 MLCC가 대량 탑재된다.

휴머노이드 및 산업용 로봇 역시 기기당 1만개 이상의 고용량 MLCC가 적용되는 만큼 전방 업체의 생산량 확대와 품질 관리 중요성이 동시에 커지고 있다.

한울반도체는 독자적인 AI 검사 기술을 기반으로 적용 산업도 확대한다. MLCC 등 수동부품 검사 장비를 비롯해 디스플레이 본더 라인 검사, 이차전지용 동박 필름 검사 장비 등으로 사업 영역을 다각화한다는 목표다.

한울반도체 관계자는 “AI 서버와 로봇 등 고성능 전자기기 시장이 확대되면서 MLCC를 포함한 핵심 부품의 품질 검사 중요성이 커지고 있다”며 “제조사 중심으로 시장 자금이 유입되는 단기 수급 이슈와 별개로 전방 산업 성장에 따른 검사 장비 수요 확대 가능성은 유효하다”고 말했다.

이어 “향후 제조사들의 설비 투자 및 가동률 상승 동향에 따라 후방 장비 공급사들의 실적 연동성이 가시화될 것”이라고 덧붙였다.