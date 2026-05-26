[더벨]위세아이텍, 8년 연속 공공데이터 품질관리 사업 수주

엔드투엔드 AI·데이터 플랫폼 기업 위세아이텍은 범정부 차원의 데이터 관리 체계 강화를 위한 '2026년 공공데이터 품질관리 및 실태평가 용역사업'을 수주했다. 위세아이텍은 한국능률협회컨설팅, 투이컨설팅과 함께 컨소시엄으로 참여하며, 총 사업 규모는 약 63억원이다. 위세아이텍은 이번 사업에서 자사의 데이터 품질관리 솔루션 '와이즈디큐(WiseDQ)'를 활용하여 공공데이터 품질관리 업무에 특화된 기능을 제공할 예정이다.

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엔드투엔드(End-to-End) AI·데이터 플랫폼 기업 위세아이텍(4,310원 0%)은 범정부 차원의 데이터 관리 체계 강화를 위한 '2026년 공공데이터 품질관리 및 실태평가 용역사업'을 수주했다고 26일 밝혔다. 2019년부터 8년 연속 해당 사업을 수행하는 셈이다.

발주기관은 한국지능정보사회진흥원(NIA)으로 위세아이텍은 한국능률협회컨설팅(주관 사업자), 투이컨설팅과 함께 컨소시엄으로 참여한다. 총 사업 규모는 약 63억원이다.

이번 사업은 'AI 혁신을 선도하는 고가치·신뢰 데이터 구현을 통한 공공데이터 품질관리 선순환 체계 확보'를 목표로 추진된다.

제5차 공공데이터 제공 및 이용활성화 기본계획에 따라 공공데이터 품질관리와 표준화 체계를 강화하고 AI 활용 확대에 대응한 신뢰 데이터 기반을 마련하는 것이 핵심이다. 이를 위해 실제 서비스 활용성 중심의 품질 지표를 발굴하고 공공데이터 생애주기 전반의 품질관리 수준을 높여 데이터 이용 기반과 정책 실효성을 강화했다.

주요 과업은 △공공데이터 품질관리 수준진단·평가 지원 △품질인증제 운영 및 심사지원 △공공데이터 제공 및 데이터기반행정 평가 지원 △기관별 맞춤형 컨설팅과 교육, 우수사례 발굴 등이다.

또한 AI 학습과 서비스 구현에 필요한 데이터 품질 확보를 위해 △AI-Ready 공공데이터 관리 기준 시범 적용 △품질 진단 평가지표 발굴 △데이터 생애주기 기반 교육 프로그램 개발 등도 추진한다.

표준화 분야에서는 △공통표준용어 확대 △제공표준 데이터셋 제·개정 △표준데이터셋 정비와 점검 △AI-Ready 제공표준 전환 등을 지원해 공공데이터의 개방성과 연계성도 높일 계획이다.

위세아이텍은 이번 사업에서 품질 진단과 관리 업무에 자사의 데이터 품질관리 솔루션 '와이즈디큐(WiseDQ)'를 활용한다. 와이즈디큐는 품질지표 설정, 품질 측정, 분석 및 리포트 제공 기능을 통해 대용량 데이터를 체계적으로 진단하고 관리할 수 있도록 지원하는 솔루션이다.

특히 공통표준 및 기관 표준 기반 진단, 구조정보 일치율 평가, 진단 결과 리포트 생성 등 공공데이터 품질관리 업무에 특화된 기능을 제공한다. 이를 통해 기관 담당자가 데이터 품질 현황을 보다 정확하게 파악하고 자체적인 품질관리 역량을 높일 수 있을 것으로 기대하고 있다.

김다산 위세아이텍 대표이사는 "8년 연속으로 해당 사업에 참여하게 된 것은 위세아이텍의 데이터 품질관리 기술력과 공공 분야 수행 역량을 인정받은 결과"라며 "AI 활용이 본격화될수록 데이터의 정확성과 신뢰성은 더욱 중요해지고 있다. 이번 사업을 통해 공공데이터 품질 수준을 높이고, AI-Ready 데이터 기반 조성에 실질적으로 기여하겠다"고 말했다.