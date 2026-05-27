[더벨]비트맥스, AI·양자보안 통합 플랫폼 '패치가드' 론칭

비트맥스는 27일 한국첨단소재와 AI, 양자보안 통합 플랫폼 '패치가드'를 론칭한다고 밝혔다. 한국첨단소재의 양자암호 솔루션 퀀텀세이프를 비트맥스의 AI 기반 보안 플랫폼 브랜드 패치가드에 통합했다. 비트맥스는 자체 개발한 에이전틱 AI 기반 자율형 취약점 탐지·복구 엔진 딥헌트와 AI 리페어에 양자보안 기술을 결합하여 통합 보안 체계를 구축했다.

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비트맥스(2,380원 ▲65 +2.81%)는 27일 한국첨단소재와 AI, 양자보안 통합 플랫폼 '패치가드'를 론칭한다고 밝혔다.

한국첨단소재의 양자암호 솔루션 퀀텀세이프를 비트맥스의 AI 기반 보안 플랫폼 브랜드 패치가드에 통합했다. 이후 글로벌 시장 공략을 위한 공동 사업 및 마케팅을 진행할 예정이다.

패치가드에 적용하는 한국첨단소재의 퀀텀세이프는 별도 시스템 구조 변경 없이 API 연동만으로 주요 블록체인 및 기존 금융망에 양자내성 보안을 적용할 수 있는 기술이다. 주요 19개 블록체인을 지원하며 미국 국립표준기술연구소(NIST)의 PQC 표준 규격인 FIPS 204, 205를 충족한다. 또한 AWS KMS FIPS 140-3 레벨3 HSM과 연동돼 글로벌 수준의 보안 신뢰성을 확보했다.

비트맥스는 자체 개발한 에이전틱 AI 기반 자율형 취약점 탐지·복구 엔진 딥헌트와 AI 리페어에 양자보안 기술을 결합했다. AI 기반 사이버 공격과 향후 양자컴퓨터 암호 해독 위협에 동시에 대응할 수 있는 통합 보안 체계를 구축했다고 회사 측은 설명했다.

비트맥스 관계자는 "이번 브랜드 통합은 AI 기반 자율형 보안 기술과 양자보안을 결합해 차세대 통합 보안 플랫폼 경쟁력을 강화하기 위한 것"이라며 "글로벌 Web3 및 금융 보안 시장에서 경쟁력을 강화할 수 있을 것으로 기대된다"고 말했다.