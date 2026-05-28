토스증권, 대통령 사진 소동…"회사 무관·웹브라우저 오류"

토스증권이 웹브라우저 '크롬'에서 자사 웹트레이딩시스템(WTS) 페이지를 즐겨찾기(북마크)로 등록하면 미리보기로 대통령 사진이 표시되는 현상이 나타났다며 회사와 관계 없는 오류라는 입장을 냈다.

토스증권은 "지난 27일 오후 크롬에서 PC(WTS) 홈 화면을 북마크로 등록할 경우 자사와 무관한 사진이 미리보기로 노출되는 현상을 확인했다"며 "자사가 등록하거나 제공한 사진이 아니다"라고 밝혔다.

그러면서 "회사 내부에서 해당 사진을 시스템에 입력하거나 노출되도록 설정한 사실도 없다"며 "북마크 미리보기 외 실제 서비스 화면에선 토스증권 공식로고가 정상적으로 노출됐다"고 했다.

토스증권은 "크롬은 북마크 미리보기 사진을 생성할 때 회사가 별도로 지정한 사진 대신 웹페이지 내 이미지를 크롤링(수집)해 자동 반영할 수 있다"며 "이번 현상은 WTS 첫 화면에 노출된 커뮤니티 서비스에 사용자가 게시한 사진을 참조한 것으로 확인했다"고 밝혔다.

아울러 "브라우저와 검색엔진이 토스증권 공식 로고를 우선 인식할 수 있도록 관련 설정을 개선했고, 현재 북마크 미리보기엔 로고가 정상 노출되고 있다"며 "같은 현상이 재발하지 않도록 지속적인 모니터링과 점검을 강화하겠다"고 했다.