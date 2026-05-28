폴라리스AI, 유비테크 본사 주관 기술 트레이닝 진행…한국형 피지컬 AI 구체화

폴라리스AI 본사에서 진행된 워커S2 구동 및 SDK기반 2차 개발 교육 모습/사진제공=폴라리스AI

폴라리스AI(8,540원 ▲390 +4.79%)가 글로벌 로봇 기업 유비테크 로보틱스(UBTECH Robotics) 본사와 함께 산업용 휴머노이드 로봇 '워커 S2(Walker S2)'의 기술 트레이닝을 진행하고 국내 피지컬 인공지능(AI) 사업화에 속도를 낸다.

폴라리스AI는 유비테크 본사 엔지니어들과 워커 S2 구동 및 소프트웨어 개발 키트(SDK) 기반 2차 개발 교육을 완료했다고 28일 밝혔다.

이번 트레이닝을 통해 폴라리스AI는 로봇 동작 제어를 위한 개발 환경과 코딩 파일을 수령하고 손 관절 움직임 등 주요 제어 방식에 대한 교육을 마쳤다. 회사 측은 단순 전시나 제품 소개 단계를 넘어 실제 산업현장에 필요한 작업 시나리오를 소프트웨어적으로 구현하고 조정할 수 있는 실무 기반을 마련했다고 설명했다. 박스 이동 등 기본 작업 과정을 검증한 회사는 향후 물류, 제조, 검사, 조립 등 다양한 공정으로의 적용 가능성을 검토했다.

워커 S2는 유비테크가 스마트팩토리와 제조 현장 투입을 목표로 개발한 차세대 산업용 휴머노이드 로봇이다. 자율 배터리 교체 기능과 최대 15kg(15kg) 수준의 하중 처리 능력을 갖춘 플랫폼이다. 최근 글로벌 시장에서 자동차, 항공, 물류 등 제조 영역을 중심으로 도입 논의가 확대되고 있다.

폴라리스AI는 이번에 확보한 현장 제어 역량을 바탕으로 국내 산업 환경에 맞춘 휴머노이드 로봇 활용 모델을 구축할 계획이다. 특히 자동차 부품, 소재, 바이오·헬스케어 등 다양한 제조 기반을 갖춘 폴라리스세원, 폴라리스우노, 폴라리스AI파마 등 그룹 계열사 공정을 활용해 부품 이송, 반복 조립, 포장, 설비 점검 등의 맞춤형 시나리오를 발굴하고 이를 피지컬 AI 솔루션 사업으로 확장한다는 구상이다.

회사 관계자는 "이번 트레이닝은 휴머노이드 로봇을 국내 산업 환경에 맞게 이해하고 적용하기 위한 첫 실무 단계"라며 "유비테크의 로봇 하드웨어 기술과 폴라리스그룹의 AI·소프트웨어 역량을 결합해 실제 제조 현장에서 활용 가능한 피지컬 AI 모델을 만들어가겠다"고 말했다.

이어 "휴머노이드 로봇 시장은 아직 초기 단계인 만큼 과장된 도입 선언보다 현장 적용 역량을 차근차근 축적하는 것이 중요하다"며 "SDK 기반 2차 개발, 작업 시나리오 설계, 고객사별 적용 검토를 통해 국내 제조·물류 현장의 생산성 개선에 기여할 수 있는 방향으로 사업을 전개하겠다"고 덧붙였다.

한편 폴라리스AI는 시스템 통합(SI) 및 인공지능(AI) 솔루션 개발을 영위하는 ICT 전문기업이다. 앞으로 휴머노이드 로봇, 비전 AI, 산업 자동화 소프트웨어를 연계해 국내 피지컬 AI 생태계에서 실질적인 사업 기회를 발굴해 나갈 계획이다.