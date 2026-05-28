[더벨]크라우드웍스, 피지컬AI 데이터랩 신설

인공지능(AI) 테크 기업 크라우드웍스가 피지컬AI 데이터 사업 가속화를 위해 피지컬AI 데이터랩을 사내에 구축했다. 피지컬AI 데이터랩은 로봇, 자율주행, 제조 등 물리적 환경에서 작동하는 피지컬AI를 위한 멀티모달 데이터를 연구개발 및 실증하는 것을 목표로 한다. 크라우드웍스는 피지컬AI 데이터랩을 통해 고품질 멀티모달 학습 데이터를 표준화하고 자체 개발한 피지컬AI 데이터 플랫폼 고도화에 집중할 계획이다.

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인공지능(AI) 테크 기업 크라우드웍스(2,470원 ▼30 -1.2%)가 피지컬AI 데이터 사업 가속화를 위한 ‘피지컬AI 데이터랩(Physical AI Data Lab)’을 사내에 구축했다고 28일 밝혔다. 미래 AI 시장의 핵심으로 떠오른 피지컬AI 분야를 선점하기 위한 전략적 행보다.

‘피지컬AI 데이터랩’은 로봇, 자율주행, 제조 등 물리적 환경에서 작동하는 피지컬AI를 위한 멀티모달 데이터를 연구개발 및 실증하는 것이 목표다. 피지컬AI의 핵심은 AI가 현실 세계의 물리 법칙을 인식하고 행동으로 연결할 수 있도록 학습시키는 것으로 고품질 데이터 확보가 관건이다.

크라우드웍스는 ‘피지컬AI 데이터랩’을 통해 로봇의 정밀한 제어와 판단을 가능하게 하는 고품질 멀티모달 학습 데이터를 표준화하고 자체 개발한 피지컬AI 데이터 플랫폼 고도화에 집중한다는 전략이다.

이를 위해 실제 휴머노이드 로봇을 도입했으며 원격 조종(텔레오퍼레이션)을 기반으로 관절 궤적, 힘, 시각 정보 등 인간 행동 및 로봇 센서 데이터를 정밀하게 수집·가공·검수하는 시스템을 본격 가동했다. 이를 통해 다양한 로봇 유형별시각언어행동(VLA) 데이터를 수집하고 도메인별 맞춤형 시나리오 기반의 에피소드 데이터셋을 구축한다.

이와 더불어 ‘피지컬AI 데이터랩’에서 구축하는 데이터를 AI 기업이 필요한 데이터를 직접 거래할 수 있는 플랫폼인 ‘A1 데이터 마켓플레이스’를 통해 전 세계 로봇 기업들에게 공급해 나갈 계획이다. 실제로 이 플랫폼에서는 그리퍼(Gripper)기반 양팔 로봇 데이터, 센서 글러브 기반 데이터셋, 10개 손가락을 가진 로봇 데이터셋 등 총 100테라바이트(TB) 이상 규모의 데이터를 유통하고 있다.

이준호 크라우드웍스 COO는 “피지컬AI의 성패는 현실 세계의 수많은 변수를 얼마나 정확하고 정밀하게 데이터화하느냐에 달려있다”며 “이번 피지컬AI 데이터랩을 크라우드웍스의 플랫폼 기술력을 한 단계 끌어올리는 계기로 활용해 휴머노이드 로봇 등 첨단 산업 현장에 최적화된 데이터 솔루션을 공급할 계획”이라고 밝혔다.