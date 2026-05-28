바이셀스탠다드, 50억 시리즈A 클로징…SK증권 합류

바이셀스탠다드가 엑스페릭스그룹·S&S인베스트먼트에 이어 SK증권(3,450원 ▼200 -5.48%)을 투자자로 맞아 50억원 규모 시리즈A 유치를 마쳤다고 28일 밝혔다.

SK증권은 지난 1월 바이셀스탠다드와 토큰증권 발행(STO)을 통한 중소·벤처기업 금융지원과 자산유동화를 위한 업무협약을 체결했다. 시리즈A에선 나이스투자파트너스와의 공동운용펀드를 통해 투자자로 참여했다고 바이셀스탠다드는 설명했다.

SK증권·엑스페릭스그룹은 바이셀스탠다드와의 공동 상품개발을 전제한 SI(전략적투자자), S&S인베스트먼트는 FI(재무적투자자)로 각각 이름을 올렸다.

신범준 바이셀스탠다드 대표는 "토큰증권 법제화와 유통 인프라에 이어 상품화를 함께 추진할 파트너십까지 갖춰진 만큼, 이제는 실제 상품으로 시장에서 검증받는 단계"라며 "특허권·기업금융·크로스보더까지 다양한 자산군의 상품을 조기에 구체화하고, 멀티에셋 발행사로서 초기 시장 주도권을 확보하겠다"고 밝혔다.

바이셀스탠다드는 금융위원회 증권선물위원회로부터 사업재편 승인을 받은 조각투자 기업 7곳 중 1곳이다. 희소성 현물·미술품·선박·지식재산권(IP) 등 복수 자산군에 대한 토큰증권 발행을 추진하는 멀티에셋 전략을 표방한다.

STO 플랫폼 '피스'를 운영하며 한국거래소 주도 조각투자 장외거래소 'KDX컨소시엄'에 참여 중이다. 기존 투자자로는 KB인베스트먼트·하나벤처스·BNK투자증권·브이피 등이 있다.