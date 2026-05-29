"LG생활건강, 생활용품·음료 실적 부진 전망… 목표가↓"-유진

유진투자증권은 29일 LG생활건강(244,500원 ▼4,000 -1.61%)의 목표주가를 기존 31만원에서 29만원으로 하향하고 투자의견 '중립'을 유지했다. 생활용품·음료 사업부에서 대형 유통사와의 거래를 종료하고 고유가 여파로 원·부자재 가격 부담이 커진 점을 고려했다.

LG생활건강의 1분기 영업이익은 전년 동기 대비 24% 감소한 1078억원을 기록했다. 매출액은 7% 하락한 1조5800억원으로 해외 매출액은 0.9% 증가한 5408억원이다.

화장품과 생활용품, 음료 사업 부문의 1분기 영업이익과 매출액은 모두 전년 동기 대비 감소했다. 화장품은 각각 43.2%, 12% 감소한 386억원, 7711억원으로 나타났다. 생활용품은 각각 7.6%, 0.9% 줄어든 254억원, 3979억원이다. 음료의 영업이익은 6.8% 감소한 438억원, 매출액은 2.2% 감소한 4076억원을 기록했다.

사업부 개편도 있었다. 닥터그루트, 피지오겔, 유시몰, 도미나스, 에이본 등 브랜드들이 기존 HDB(홈케어·데일리 뷰티)에서 뷰티 사업부로 이관됐다.

이해니 유진투자증권 연구원은 "글로벌 마케팅비가 증가하며 화장품 부문의 영업이익이 큰 폭으로 하락했으나 지난해 2분기부터 지속된 적자에서는 벗어났다"며 "매출은 면세 물량 축소와 국내 사업 재정비 영향으로 하락했다"고 분석했다.

이어 "생활용품의 경우 전통 채널(비중 32%)의 부진이 성장 채널(비중 8%)의 성과를 상쇄했다"며 "음료 부문의 매출은 음료 소비가 전반적으로 둔화한 상황 속에서 특히 비탄산음료 제품군의 매출 하락이 두드러졌다"고 덧붙였다.

LG생활건강의 2분기 영업이익은 전년 동기 대비 56% 증가한 856억원, 매출액은 2% 증가한 1조6400억원으로 예측했다.

고성장 브랜드들의 사업부 이관으로 화장품 부문의 실적 성장이 나타날 것으로 전망했다. 이 연구원은 "면세 물량 조절은 지속되나 고단가 중심으로 리셀러 매출은 상승세를 보일 것"이라며 "1분기 중국 화장품은 흑자전환 했었으나 2분기 중국 최대 쇼핑 시즌 중 하나인 '6.18' 프로모션을 위한 비용이 늘어나며 다시 적자전환할 것"이라고 말했다.

다만 생활용품과 음료 부문의 영업이익 부진은 이어갈 것이라고 내다봤다. 이 연구원은 "두 사업 부문 모두 국내 대형 유통사의 영업 종료로 매출 하락이 불가피하다"며 "원가 상승 부담으로 영업이익이 하락할 것"이라고 예상했다.