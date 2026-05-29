국민성장펀드, 퓨리오사 AI에 8000억 투자…관련주 상한가 행진

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국민성장펀드가 퓨리오사 AI(인공지능)에 약 8000억원 규모 직접 투자를 결정했다는 소식에 국내 증시에서 관련주들이 상승세다.

29일 오전 9시18분 현재 DSC인베스트먼트(12,620원 ▼240 -1.87%)는 상한가다. 전날 대비 3860원(29.95%) 오른 1만6750원에 거래 중이다.

TS인베스트먼트(1,333원 ▼27 -1.99%)와 포바이포(7,500원 ▲260 +3.59%)도 상한가다. 엑스페릭스(3,010원 ▼200 -6.23%)도 25.95% 급등 중이다.

이외에 나우IB(1,945원 ▼54 -2.7%)(20.25%), 토마토시스템(3,250원 ▼85 -2.55%)(15.06%), LB인베스트먼트(4,985원 ▲120 +2.47%)(14.1%), 유라클(9,220원 ▼540 -5.53%)(12.24%), 와이즈넛(7,470원 ▼510 -6.39%)(10.74%) 등도 상승 중이다.

금융위원회는 전날 국민성장펀드 기금운용심의위원회를 열고 퓨리오사AI에 첨단전략산업기금 3700억원을 포함해 총 8000억원 안팎의 직접투자를 승인했다. 직접 투자받는 퓨리오사 AI는 국내 AI 반도체 팹리스 기업이다.