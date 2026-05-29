나노캠텍 "차량용 산업재 매출 본격 확대…포트폴리오 다변화"

최근 사명 변경을 발표하면서 AI(인공지능) 기반 신규사업 확대를 발표한 나노캠텍(3,165원 ▼285 -8.26%)이 올해부터 기존 소재 사업 경쟁력 강화에 나섰다고 29일 밝혔다.

나노캠텍에 따르면 회사는 올해부터 본격적인 차량용 산업재 코팅 소재 생산 확대를 계획하고 있다. 해당 소재는 2024년 말 공정 개발에 착수해 지난해 양산 체계를 구축한 제품이다. 특히 B사와 개발부터 양산까지 전략적 협업을 통해 안정적인 공급 구조를 확보했다. B사는 지난달 코스닥 시장에 상장하기도 했다.

회사는 올해 본격적인 양산이 시작된 만큼 신규 분야 매출이 점진적으로 확대될 것으로 기대하고 있다. 기존 주력 사업인 도전성 소재 사업과 함께 매출 구조 다변화를 통해 안정적인 캐쉬카우(현금 창출원)를 확보하겠다는 계획이다.

나노캠텍 관계자는 "지난해가 양산 안정화의 해였다면 올해는 실질적인 성장 성과가 가시화되는 원년이 될 것"이라며 "AI·로봇 신규 사업 확대와 자동차 소재 분야 경쟁력을 지속해서 강화해 중장기 성장을 견인해 나가겠다"고 설명했다.

한편 나노캠텍은 이날 임시주주총회를 통해 사명을 'LSK아이로봇'으로 변경할 예정이다. 아울러 AI 전문기업 '원터치에이아이'를 인수하고 신사업 진출도 발표했다.