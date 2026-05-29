한울반도체, MLCC 본업 회복·계열사 성장 기반 기업가치 제고 추진

반도체 소재 기업 한울반도체(10,370원 ▲260 +2.57%)가 주력 사업인 적층세라믹콘덴서(MLCC) 장비 부문의 수주 확대 기대감과 계열사인 비트로, JKM 등과의 성장 전략을 중심으로 한 단기 경영계획을 29일 발표했다.

한울반도체는 MLCC 장비 사업의 회복과 계열사 실적 개선을 기반으로 본격적인 실적 개선과 기업가치 제고에 나선다. 최근 AI 서버, 로봇, 전장 등 첨단 산업 성장으로 고성능 MLCC 수요가 확대되면서 한울반도체가 축적해 온 기술력을 기반으로 시장 대응력을 강화한다.

한울반도체는 글로벌 주요 고객사의 생산 라인에 MLCC 외관 검사 장비를 공급해왔다. 분당 1만3000개 수준의 처리 속도를 갖춘 검사 장비에 자체 개발 딥러닝 기반 AI 플랫폼 '하와이'(HaWAIe)를 적용해 검사 효율과 품질 경쟁력을 높이고 있다.

특히 기존 IT용 MLCC 장비를 넘어 전장 및 AI 서버용 고부가 규격까지 대응 가능한 '2세대 마운터 설비' 개발을 본격화하고 있다. 해당 설비는 기존 1세대 대비 생산 수율을 30% 이상 향상시키는 것을 목표로 개발 중이다. 향후 글로벌 고객사의 고부가 MLCC 라인 증설에 따른 장비 수요 확대에 선제적으로 대응한다는 방침이다.

회사 관계자는 "AI, 전장 등 전방 산업 성장에 따라 MLCC 검사 및 후공정 장비 수요 확대 가능성은 여전히 유효하다"며 "향후 제조사의 설비 투자와 가동률 회복 추이에 따라 후방 장비 공급사의 수혜 기회도 점진적으로 확대될 것"이라고 말했다.

한울반도체 계열사인 비트로는 2024년 409억원, 2025년 333억원대 매출을 기록하며 안정적인 실적 기반을 확보했다. 비트로는 K-콘텐츠와 IT 기술을 결합한 인포테인먼트 기업이다. 국내 주요 아티스트의 글로벌 콘서트에서 응원봉 연출 기술을 선보이며 시장 내 경쟁력을 입증해 왔다.

비트로는 기존 응원봉 중심 사업을 넘어 글로벌 스포츠·공연 광고 플랫폼으로 사업 모델을 확장하고 있다. 공연장 내 수만 명의 관객이 사용하는 응원봉을 하나의 대형 디스플레이처럼 활용하는 방식이다. 이를 기반으로 미국 시장 진출을 추진 중이며 올해 약 500억원 수준의 매출 달성을 목표로 하고 있다.

관계회사 JKM은 반도체 공정 미세화에 필요한 초고순도·고품질 하드마스크 소재 개발을 완료하고 중국 주요 패터닝 소재사와 공급 협상을 진행 중이다. 중국 시장은 EUV(극자외선) 장비 확보가 제한적인 환경에서 멀티패터닝 공정 의존도가 높아지고 있어 하드마스크 소재 수요 확대가 예상된다. JKM은 올 하반기 세종캠퍼스에서 양산 체계를 구축하고 향후 공급 확대를 추진한다는 계획이다.

JKM 관계자는 "이번 하드마스크 소재 개발과 공급 협상은 JKM의 연구개발 역량과 양산 대응력을 인정받는 계기가 될 것"이라며 "중장기적으로 품질 경쟁력 확보와 차세대 제품 개발을 통해 지속적인 성장을 이어가겠다"고 말했다.

회사 관계자는 "해외에서 추진 중인 경영전략 및 관련 규정에 따라 당분간 핵심 관계사를 'E사'로 표현하는 점 양해 부탁드린다"며 "주력 MLCC 장비 사업의 회복 기대감과 비트로의 실적 성장, JKM의 첨단 반도체 소재 양산 추진 등을 결합하면 글로벌 IT·모빌리티 밸류체인 내 핵심 기업으로 도약할 수 있을 것"이라고 말했다.

한울반도체는 1999년 3월 설립된 회사로 칩·반도체 검사 장비 등 머신비젼을 만드는 회사다.