[더벨]큐브엔터 아이들, 포브스 '아시아 30세 이하 30인' 선정

큐브엔터테인먼트 그룹 아이들이 포브스에서 발표한 '2026년 아시아에서 영향력 있는 30세 이하 30인' 엔터테인먼트·스포츠 부문에 이름을 올렸다. 아이들은 올해 1월 디지털 싱글 'Mono (Feat. skaiwater)'를 발표하고 다양한 미주 프로모션을 진행했다. 또한 네 번째 월드투어를 진행 중이며 7월 새 앨범 발매와 함께 롤라팔루자 무대에 오를 예정이다.

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큐브엔터(6,530원 ▼110 -1.66%)테인먼트(‘큐브엔터’) 그룹 i-dle (아이들)이 아시아 지역을 비롯한 글로벌 영향력을 입증했다고 29일 밝혔다.

아이들(미연, 민니, 소연, 우기, 슈화)은 지난 27일(현지시간) 미국 주요 경제지 포브스(Forbes)에서 발표한 '2026년 아시아에서 영향력 있는 30세 이하 30인'(30 Under 30 Asia) 엔터테인먼트·스포츠 부문에 이름을 올렸다.

포브스 '아시아 30 언더 30'은 매년 아시아와 태평양 지역에서 각 산업별로 영향력을 증명한 30세 이하의 30인(팀)을 선정하고 있다. 아이들은 올해 K팝 그룹을 대표하는 그룹 중 한 팀으로 꼽히며 그동안 성과와 향후 기대를 동시에 인정받았다.

아이들은 올해 1월 디지털 싱글 'Mono (Feat. skaiwater)'를 발표한 후 미국 NBC '투데이 쇼'(The Today Show), '켈리 클락슨 쇼'(The Kelly Clarkson Show), '아이하트 케이팝 위드 조조'(iHeart KPOP with JoJo) 등 다양한 미주 프로모션을 진행했다. 최근에는 미국 유명 매거진 '페이퍼(PAPER)'의 디지털 커버를 장식하고 현지 매체의 집중 조명을 받았다.

또한 네 번째 월드투어 '2026 i-dle WORLD TOUR [Syncopation]'를 성황리에 진행 중이다. 특히 오는 7월 새 앨범 발매와 함께 미국 대형 음악 페스티벌 롤라팔루자(Lollapalooza) 무대에 오르며 현지 팬들과 만날 예정이다.