아우딘퓨쳐스, GS25 협업 해군 입점 "국내외 유통 채널 지속 확장"

아우딘퓨쳐스 브랜드 네오젠 넥스트글로우 3종./사진제공=아우딘퓨쳐스

화장품 전문기업 아우딘퓨쳐스(1,092원 ▼8 -0.73%)가 국군복지단 인터넷 쇼핑몰 '와몰'의 운영 품목(SKU)을 확대하는 동시에 GS25 해군PX 신규 입점까지 확정하며 군 유통 채널 내 입지를 확대했다고 29일 밝혔다.

아우딘퓨쳐스는 최근 GS25 해군PX에 네오젠과 써메딕 총 13개 SKU 신규 입점을 확정했다. 군 채널에 입점되는 제품은 장병의 주요 피부 고민인 트러블, 모공, 주름, 진정, 보습 등에 대응할 수 있는 기능성 라인업으로 구성됐다. 야외 활동, 면도, 생활 환경 변화 등으로 피부 민감도가 높아질 수 있는 군 소비자 특성을 반영한 것이다. 특히 이번 입점에는 올리브영에서 좋은 반응을 얻고 있는 '네오젠 넥스트글로우' 3종이 포함됐다.

아우딘퓨쳐스 관계자는 "올리브영 연속 1위(마스카라부문), 주요 프로모션 선정, 카카오 선물하기 기획전 진입, 군 유통 채널 확대는 네오젠의 제품 경쟁력이 실제 소비자 수요로 연결되고 있음을 보여주는 사례"라며 "특정 채널에 의존하지 않고 올리브영, 카카오, 와몰, 해군PX 등 다양한 접점에서 성과를 확대하고 있다는 점에서 의미가 크다"고 말했다.

네오젠의 올리브영 신규 입점 제품은 이달 올리브영 '요주의 신상'으로 선정 및 한 달간 올리브영 '오특' 프로모션에 2회 선정되며 플랫폼 내 상품성과 판매 가능성을 동시에 인정받은 바 있다.

회사 관계자는 "올해 1분기 '네오젠 썬스크린' 미국 코스트코 온라인 입점과 동시에 완판을 기록하는 등 2분기부터 판매량 증가가 이어지고 있다"며 "기존 해외 유통망인 울타, 아마존과 베트남 시장에서도 성과가 이어질 것"이라고 말했다.

한편 아우딘퓨쳐스는 2000년 12월 설립됐으며 화장품 ODM(제조자개발생산)사업과 자체 브랜드 '네오젠'을 운영하고 있다. 네오젠은 국내 올리브영, 카카오 선물하기, 미국 아마존·울타, 베트남 현지 유통업체 등 다양한 경로를 통해 판매 중이다.