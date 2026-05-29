[더벨]아우딘퓨쳐스, 해군 PX 신규 입점 예정

화장품 전문기업 아우딘퓨쳐스가 국군복지단 인터넷 쇼핑몰 '와몰'의 운영 품목을 확대하고 GS25 해군PX에 신규 입점하며 군 유통 채널 내 입지를 강화했다. GS25 해군PX에는 네오젠과 써메딕 총 13개 SKU가 신규 입점했으며, 올리브영에서 인기를 얻은 '네오젠 넥스트글로우' 3종도 포함됐다. 아우딘퓨쳐스는 올리브영, 카카오, 와몰, 해군PX 등 다양한 접점에서 성과를 확대하고 있으며, 네오젠 제품의 경쟁력이 소비자 수요로 연결되고 있다고 밝혔다.

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화장품 전문기업 아우딘퓨쳐스(1,092원 ▼8 -0.73%)(대표이사 최영욱)가 군 유통 채널 내 입지를 대폭 강화했다고 29일 밝혔다. 국군복지단 인터넷 쇼핑몰 '와몰'의 운영 품목(SKU)을 확대하는 동시에 GS25 해군PX 신규 입점까지 확정하며 군 장병 및 가족 고객과의 접점을 넓히고 있다.

GS25 해군PX에 네오젠과 써메딕 총 13개 SKU 신규 입점이 확정됐다. 특히 이번 입점에는 올리브영에서 좋은 반응을 얻고 있는 '네오젠 넥스트글로우' 3종이 포함됐다. 사회에서 소비자 인지도를 확보한 제품을 군 채널에서도 구매할 수 있게 되면서, 브랜드의 접점 확대와 반복 구매 기반 강화가 기대된다.

군 채널에 입점되는 제품은 장병들의 주요 피부 고민인 트러블, 모공, 주름, 진정, 보습 등에 대응할 수 있는 기능성 라인업으로 구성됐다. 야외 활동, 면도, 생활 환경 변화 등으로 피부 민감도가 높아질 수 있는 군 소비자 특성을 반영했다.

아우딘퓨쳐스 관계자는 "올리브영 연속 1위, 주요 프로모션 선정, 카카오 선물하기 기획전 진입, 군 유통 채널 확대는 네오젠의 제품 경쟁력이 실제 소비자 수요로 연결되고 있음을 보여주는 사례"라며 "특정 채널에 의존하지 않고 올리브영, 카카오, 와몰, 해군PX 등 다양한 접점에서 성과를 확대하고 있다는 점에서 의미가 크다"고 전했다.

또한 네오젠의 올리브영 신규 입점 제품은 5월 올리브영 '요주의 신상’으로 선정 및 5월 한 달간 올리브영 ‘오특’ 프로모션에 2회 선정되며 플랫폼 내 상품성과 판매 가능성을 동시에 인정받았다.