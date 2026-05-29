[더벨]스피어, 세종대 우주바이오융합연구소와 파트너십 구축

스피어코퍼레이션은 29일 세종대학교 우주바이오융합연구소와 우주환경 대응 기능성 소재 공동연구 및 사업화를 위한 연구협력 양해각서를 체결했다. 이번 협약은 우주환경 기반 바이오·헬스케어 연구를 고도화하고 AI 기술을 활용한 기능성 소재 공동개발 및 사업화를 추진하기 위한 전략적 협력의 일환이었다. 양 기관은 향후 NASA 등 국제기관과의 공동연구 기반 마련에도 협력할 계획이다.

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스피어(30,100원 ▼3,350 -10.01%)코퍼레이션은 29일 세종대학교 우주바이오융합연구소와 '우주환경 대응 기능성 소재 공동연구 및 사업화를 위한 연구협력 양해각서'를 체결했다고 밝혔다.

이번 협약은 우주환경 기반 바이오·헬스케어 연구를 고도화하고 AI 기술을 활용한 기능성 소재 공동개발 및 사업화를 추진하기 위한 전략적 협력의 일환이다. 양 기관은 우주환경 모사 실험, AI 기반 후보물질 발굴, 기능성 소재 제형화 및 글로벌 사업화까지 전주기에 걸친 협력 체계를 구축할 계획이다.

스피어와 세종대학교 우주바이오융합연구소는 △무중력·우주방사선·저산소 등 우주환경 기반 기능성 소재 스크리닝 △다중오믹스(전사체·단백체·대사체 ·지질체) 분석을 통한 작용기전 규명 △AI기반 후보물질 발굴 플랫폼 구축 △우주비행사·항공 승무원 등 특수환경 종사자 대상 실증 연구 등을 위한 협약을 체결했다.

특히 양 기관은 향후 글로벌 우주산업 생태계 진입을 목표로 NASA 등 국제기관과의 공동연구 기반 마련에도 협력한다. 이를 위해 기술 패키지 공동 준비, 지식재산권(IP) 전략 수립, 글로벌 파트너십 연계 등을 단계적으로 추진할 계획이다.

최광수 스피어코퍼레이션 대표는 "우주환경은 더 이상 특정 국가나 기관만의 영역이 아닌 차세대 바이오·헬스케어 산업의 새로운 성장 무대"라며 "국내 우수 연구진과의 협력을 통해 우주환경 기반 기능성 소재 연구와 사업화를 선도하고 글로벌 시장에서 경쟁 우위를 선점하는 데 있어 중요한 초석이 될 것으로 기대한다"고 말했다.