한투證, 코인원 지분 20% 확보…"디지털 금융 신사업 진출"

(왼쪽부터) 김성환 한국투자증권 대표, 네테로 다이 OKX 글로벌 마켓 총괄 대표, 차명훈 코인원 대표, 정철호 컴투스홀딩스 대표가 29일 여의도 코인원 본사에서 진행된 코인원 투자 유치 계약 체결식에서 포즈를 취하고 있다./사진=한국투자증권

한국투자증권은 가상자산 거래소 코인원에 대한 전략적 지분투자 계약을 체결했다고 29일 밝혔다. 이를 통해 디지털자산 생태계 구축과 신성장동력 확보에 나선다는 방침이다.

이날 서울 여의도 코인원 본사에서 열린 계약 체결식에 김성환 한국투자증권 사장, 차명훈 코인원 대표, 네테로 다이(Netero Dai) OKX 글로벌 마켓 총괄 대표, 정철호 컴투스홀딩스 대표 등 코인원 주요 주주사 경영진과 관계자들이 참석했다.

한국투자증권은 이번 계약을 통해 기존 컴투스홀딩스가 보유하고 있던 구주 6만8894주와 신규 발행 주식 9만716주를 합쳐 총 15만9610주를 취득하기로 했다.

이번 투자로 한국투자증권은 차 대표(지분 30.36%), 컴투스홀딩스(24.54%)에 이어 약 20% 지분을 보유하게 돼 코인원의 3대 주주로 올라서게 된다.

한국투자증권은 단순 지분 취득에 그치지 않고, 코인원과 디지털 금융 신사업 진출을 적극적으로 추진한다는 계획이다. 토큰증권, 스테이블코인 등 디지털자산 법제화가 진행되는 상황에서 한국투자증권의 전통 금융 서비스와 코인원의 블록체인 기술을 접목해 시장에서의 차별화된 경쟁력을 확보한다는 구상이다. 아울러 금융사의 내부통제 및 리스크 관리체계 노하우를 전수해 코인원의 신뢰도와 거래 안전성을 높일 방침이다.

김성환 한국투자증권 사장은 "전통 금융의 경계를 넘어 블록체인 기반 디지털 금융 신사업으로 진출하는 첫걸음이 시작됐다"며 "한국투자증권과 코인원, OKX, 컴투스 각 사의 독보적인 서비스와 혁신 기술을 융합해 강력한 비즈니스 시너지를 창출하고, 디지털 금융 시장을 선점하겠다"고 밝혔다. 그는 "한국투자증권의 컴플라이언스 역량을 결합해 건전한 디지털자산 생태계를 구축하는 한편, 향후 토큰증권을 활용한 혁신 금융 상품 출시와 스테이블코인 연계를 통해 글로벌 디지털자산 시장을 선도하는 키 플레이어로 도약하겠다"고 말했다.

차명훈 코인원 대표는 "이번 투자를 기점으로 블록체인 기반 디지털 금융 인프라라는 새로운 운동장을 선점할 것"이라며 "금융당국과 적극 소통하며 책임 있는 지분 구조를 확립해 가상자산이 신뢰받는 산업으로 안착하는 데 기여하겠다"고 했다.