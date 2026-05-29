[더벨]한컴, '저작권 인식제고 글 공모전' 당선작 지원

한컴은 한국저작권위원회가 주최하는 '2026년 저작권 인식제고 글 공모전'에 참여하여 당선작을 한컴타자 콘텐츠로 활용하는 등 한글 보존과 저작권 인식 확산에 나섰다고 29일 밝혔다. 이 공모전은 문화체육관광부와 한국저작권위원회가 개최하고 한컴은 후원기관으로 참여하며, 국민이 직접 참여하는 문학 창작 활동을 통해 저작권에 대한 이해를 높이고 창작의 가치를 되새기기 위해 마련됐다. 한컴은 특별상 수상자에게 '한컴독스 1년 구독권'을 제공하고, 수상작은 한컴타자 콘텐츠를 포함한 저작권 홍보·교육 자료로 활용될 예정이다.

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한컴이 한국저작권위원회가 주최하는 '2026년 저작권 인식제고 글 공모전'에 참여해 당선작을 한컴타자 콘텐츠로 활용하는 등 한글 보존과 저작권 인식 확산에 나선고 29일 밝혔다.

'2026년 저작권 인식제고 글 공모전'은 문화체육관광부와 한국저작권위원회가 개최하고 한컴은 후원기관으로 참여한다. 이번 공모전은 국민이 직접 참여하는 문학 창작 활동을 통해 저작권에 대한 이해를 높이고 창작의 가치를 되새기기 위해 마련됐다.

한컴은 특별상 수상자에게 일반부문 '한컴독스 1년 구독권'을 제공한다. 또한 수상작은 별도 협의를 거쳐 한컴타자 콘텐츠를 포함한 저작권 홍보·교육 자료로 활용될 예정이다.

공모전은 만 6세 이상의 대한민국 국민이라면 누구나 참여할 수 있으며, 공모 부문은 △시(20행 이내) ㅍ산문(1,000자~3,600자 이내) 등 2개 분야다. 참가자는 저작권의 중요성, 창작 경험, 실천 사례 등 ‘저작권 관련 자유 주제’로 작품을 응모할 수 있다. 접수는 5월 29일부터 7월 31일까지 공모전 공식 누리집을 통해 온라인으로 진행된다.

총상금 규모는 1250만원으로 일반부문과 학생부문을 포함해 총 50편을 선정한다. 일반부문 대상 수상자에게는 국무총리상과 상금 200만 원을 수여한다. 금상에는 문화체육관광부 장관상, 은·동상에는 한국저작권위원회 위원장상이 각각 주어진다. 학생부문 금상 수상자에게는 문화체육관광부 장관상과 세계지식재산기구(WIPO) 사무국장 특별상이 수여된다.

한편, 한컴타자는 오는 5월 28일부터 6월 30일까지 축구 시즌을 맞아 참여형 이벤트 '방구석 판뒤집기 챌린지'를 진행한다. 이번 이벤트는 유저 개인의 ‘판뒤집기’ 게임 플레이 수가 대한민국 응원 에너지 게이지로 합산되는 공동체 참여형 방식으로 기획됐다. 이벤트 기간 내 전체 누적 플레이 수가 20만 건, 30만 건 등 목표 수치를 달성할 때마다 당첨 인원 확대와 참여자 전원 인게임 특별 아이템 지급 등 추가 보상이 누적 제공된다.

최종 목표인 30만 건을 달성할 경우, 한컴타자는 최다 플레이 유저와 추첨 참여자 등 최대 426명에게 치킨 세트, 아이스크림, 편의점 상품권 등 다양한 경품을 제공할 예정이다. 지난 3월 월간 활성 사용자 수(MAU) 203만 명을 돌파한 한컴타자는 앞으로도 유저 참여형 이벤트와 다양한 콘텐츠를 지속 확대해 나갈 계획이다.