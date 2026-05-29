케이뱅크 등 54개사 3억385만주, 6월 의무보유등록 해제

한국예탁결제원(예탁원)은 오는 6월 중으로 상장주식 총 54개사의 5억385만주가 의무보유등록 해제될 예정이라고 29일 밝혔다.

의무보유등록이란 관계법규에 따라 일반투자자 보호를 위해 최대주주 등이 소유한 주식을 일정 기간 예탁원에 처분이 제한되도록 전자등록하는 것을 의미한다.

시장별로 코스피 시장 6개사 1억5349만주, 코스닥 시장 48개사 1억5036만주가 의무보유등록 해제된다.

코스피 시장에서는 다음날 5일 케이뱅크(5,630원 ▼160 -2.76%) 주식 3575만9040주가 의무보유등록 해제된다. 이는 전체 상장주식의 9% 규모다. 같은달 11일에는 이수화학(13,100원 ▼730 -5.28%) 357만1430주(14%), 12일에는 KC코트렐 9115만7556주(83%), 티엠씨(21,500원 ▼1,300 -5.7%) 1726만5016주(72%), 한창 250만주(12%), 차AI헬스케어(6,250원 ▼500 -7.41%) 324만1491주(18%) 등이 의무보유등록 해제된다.

코스닥 시장에서는 오는 2일 앱클론(34,850원 ▼2,700 -7.19%) 140만주(7%)와 옵티코어(4,225원 0%) 43만70623주(2%), 인벤테라(13,320원 ▼750 -5.33%) 62만4985주(8%), 키스트론(4,900원 ▼110 -2.2%) 409만3156주(23%)가, 3일 보원케미칼(3,080원 ▼145 -4.5%) 60만3388주(5%), 4일 에임드바이오(33,300원 ▼1,100 -3.2%) 88만5511주(1%)와 엔젠바이오(1,012원 ▼58 -5.42%) 120만주(4%), 5일 이원컴포텍(1,690원 ▼23 -1.34%) 114만2599주(14%), 6일 에스팀(5,770원 ▼220 -3.67%) 5만4000주(1%), 9일 리튬포어스(2,375원 ▼275 -10.38%) 255만6392주(21%)와 액스비스(17,780원 ▼1,230 -6.47%) 6만9000주(1%) 등이 의무보유등록 해제된다.