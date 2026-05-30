[주식민원처리반 2부] NHN vs LG디스플레이, 관심 포인트는?

배준호 MTNW 어드바이저는 NHN을 관심주로 제시하며, NHN클라우드가 AI풀스택 브랜드 'NHN팩토리X'를 발표했고 올해 실적 턴어라운드가 기대된다고 했다. 김동우 MTNW 어드바이저는 LG디스플레이를 관심주로 꼽으며, 특화된 기술로 OLED 시장 공략을 확대 중이고 지난해 흑자 전환에 이어 올해 영업이익이 크게 개선될 것으로 예상했다. 생방송 '주식민원처리반 2부'는 매주 금요일 오후 9시에 방송된다고 했다.

▶ 진행 - 이수연 앵커

▶ 출연 - 배준호 MTNW 어드바이저

김동우 MTNW 어드바이저

▶▶▶ 다음 주 종목 포인트

배준호 관심주 - NHN(53,900원 ▲3,000 +5.89%)

- 게임과 클라우드 기반 CSP 사업이 주수익원

- NHN클라우드, AI풀스택 브랜드 'NHN팩토리X' 발표

- 올해 실적 턴어라운드 기대감 ↑

- 목표가 65,000원 / 손절가 40,000원

김동우 관심주 - LG디스플레이(16,200원 ▲110 +0.68%)

- 디스플레이 기술을 활용한 제품 연구· 개발· 제조

- 특화된 기술로 OLED 시장 공략 확대 중

- 지난해 흑자 전환… 올해 영업이익 큰 폭 개선 예상

- 목표가 23,000원 / 손절가 14,000원

생방송 '주식민원처리반 2부'는 매주 금요일 오후 9시에 방송됩니다.

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