[종목상담소 주식민원처리반 1부] '마키나락스 vs 드림시큐리티' ... 다음주 승자는?

와룡선생 어드바이저는 피자컬AI 및 버티컬 AI 전문기업인 마키나락스를 유망주로 발굴했다. 마키나락스는 런웨이 플랫폼을 핵심으로 하며 현대차, 삼성전기 등 국내 5대 제조 대기업을 고객사로 확보했다. 민정욱 어드바이저는 암호, 인증, 감시 기술 기반 보안 솔루션 업체인 드림시큐리티를 유망주로 제시했으며, 드림시큐리티는 공공기관 및 금융 대형 고객사와 협업을 확대하고 양자암호 관련주로 편입되었다.