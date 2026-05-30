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[종목상담소 주식민원처리반 1부] '마키나락스 vs 드림시큐리티' ... 다음주 승자는?

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[종목상담소 주식민원처리반 1부] '마키나락스 vs 드림시큐리티' ... 다음주 승자는?

주혁 MTN PD
2026.05.30 10:19
와룡선생 어드바이저는 피자컬AI 및 버티컬 AI 전문기업인 마키나락스를 유망주로 발굴했다. 마키나락스는 런웨이 플랫폼을 핵심으로 하며 현대차, 삼성전기 등 국내 5대 제조 대기업을 고객사로 확보했다. 민정욱 어드바이저는 암호, 인증, 감시 기술 기반 보안 솔루션 업체인 드림시큐리티를 유망주로 제시했으며, 드림시큐리티는 공공기관 및 금융 대형 고객사와 협업을 확대하고 양자암호 관련주로 편입되었다.

▶▶▶ 발굴! 유망주

▶ 와룡선생 어드바이저

마키나락스(39,650원 ▲1,750 +4.62%)(477850)

-피자컬AI 및 버티컬 AI 전문기업, 기술특례상장

-‘런웨이 플랫폼’이 핵심

-산업 현장용 AI 개발·운영 플랫폼

-현대차·삼성전기 등 국내 5대 제조 대기업 고객사 확보

▶ 민정욱 어드바이저

드림시큐리티(3,150원 ▼340 -9.74%)(203650)

-암호·인증·감시 기술 기반 보안 솔루션 업체

-공공기관·금융 대형 고객사와 협업 확대

-양자암호 관련주 편입

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