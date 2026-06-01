코스피 사상 첫 8700대 안착…시총 첫 7000조 돌파

(서울=뉴스1) 구윤성 기자 = 1일 오후 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 코스피 지수가 송출되고 있다. 이날 코스피는 전 거래일 보다 312.23포인트(3.68%) 오른 8788.38로 종가 기준 최고치로 마감했다. 삼성전자는 이날 10.09% 오른 34만 9000원에 마감했다. 장 초반 1.5%대 내림세였던 SK하이닉스도 1.29% 오른 236만 3000원에 거래를 마쳤다. 2026.6.1/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(서울=뉴스1) 구윤성 기자

1일 코스피지수가 2조5000억원 규모를 웃도는 기관 매수세에 사상 처음 8700대에 안착했다.

코스피지수는 전거래일 대비 312.23포인트(3.68%) 상승한 8788.38에 거래를 마쳤다. 개인과 기관이 각각 3812억원, 2조5302억원 순매수한 반면 외국인은 2조9133억원 순매도했다.

코스피시장 상장시가총액은 7204조5093억원으로 집계됐다. 코스피시장 시가총액이 7000조원을 넘어선 건 이날이 처음이다. 이날 코스피지수는 8485.67(+0.11%)에 출발해 장중 8874.16(+4.70%)까지 상승했다.

삼성전자(355,000원 ▲6,000 +1.72%)는 10.09% 상승한 34만9000원에 거래를 마치며 사상 최고가를 새로 썼다. 장중 35만4500원까지 올라 처음으로 35만원을 웃돌았다. SK하이닉스(2,312,000원 ▼51,000 -2.16%)는 1.29% 오른 236만3000원에 거래를 마쳤다.

이 밖에 △삼성전자우(229,250원 ▲250 +0.11%)(+13.09%), △삼성생명(435,000원 ▲25,000 +6.1%)(+5.53%), △삼성물산(460,000원 ▲5,000 +1.1%)(+5.20%), △현대차(715,000원 ▼35,000 -4.67%)(+3.73%), △SK스퀘어(1,246,000원 ▼10,000 -0.8%)(+1.87%) 등이 올랐다.

△삼성전기(1,727,000원 ▼278,000 -13.87%)(-5.74%), △HD현대중공업(649,000원 ▼35,000 -5.12%)(-1.72%), △LG에너지솔루션(463,000원 ▲8,000 +1.76%)(-0.66%) 등은 내렸다.

코스닥지수는 24.77포인트(2.30%) 하락한 1050.03에 거래를 마쳤다. 외국인이 8015억원 순매수했으나 개인과 기관이 각각 4866억원, 2914억원 순매도했다. △펩트론(269,500원 ▼9,000 -3.23%)(-7.48%), △주성엔지니어링(188,300원 ▲2,800 +1.51%)(-7.25%), △에코프로(128,100원 ▼2,300 -1.76%)(-6.19%), △코오롱티슈진(101,800원 ▲8,100 +8.64%)(-5.26%), △에코프로비엠(201,000원 ▼6,000 -2.9%)(-4.61%), △삼천당제약(309,000원 ▼17,500 -5.36%)(-3.69%), △알테오젠(357,000원 ▼9,000 -2.46%)(-0.81%), △리노공업(94,000원 ▼3,300 -3.39%)(-0.10%) 등이 내렸다.