KAIST, 과학 외교 전략 제시한다…과기외교센터 공식 출범

KAIST(카이스트)가 13일 과학기술과 외교를 연결하는 '과기외교센터'를 공식 출범했다./사진=카이스트

KAIST(카이스트)가 과학기술과 외교를 연결하는 '과기외교센터'를 공식 출범했다.

13일 카이스트는 대한민국이 나아가야 할 과학 외교의 전략적 방향과 실행 비전을 제시할 과기외교센터를 출범한다고 밝혔다.

출범을 기념해 이날 열린 글로벌 포럼에는 전 외교부 장관이자 과기외교센터 자문위원장을 맡은 박진 초빙석학교수가 'AI 시대 과학 외교의 중요성과 미래전략'을 주제로 기조연설에 나섰다.

글로벌 포럼에는 EU(유럽연합)를 비롯해 싱가포르, 스웨덴, 노르웨이, 덴마크, 필리핀, 태국, 헝가리, 몽골, 탄자니아 등 주요국 대사가 참석 의사를 밝혔다. 독일, 덴마크, 네덜란드 대사관에서는 부대사가 참석한다.

아울러 카이스트 AI, 항공우주, 의과학, 국제협력 전문가가 자문위원으로 참석해 각국 대사와 과학 외교 정책에 대한 논의를 이어갈 예정이다.

이광형 총장은 "과학기술은 단순한 정책 수단을 넘어 국가 간 신뢰를 구축하고 인류 공동의 문제를 해결하는 핵심 동력"이라며 "카이스트 과기외교센터가 글로벌 과학기술 협력을 선도하는 플랫폼으로 자리매김할 수 있도록 적극적으로 지원하겠다"고 했다.