화웨이, 韓 파트너사에 공개한 AI 시대 디지털 인프라 비전은?

2026 Huawei Korea Partner Summit 행사 현장/사진=화웨이 제공

화웨이코리아는 20일 서울 드래곤시티에서 국내 주요 파트너사 및 산업 관계자들을 대상으로 '2026 화웨이 코리아 엔터프라이즈 파트너 서밋(Huawei Korea Enterprise Partner Summit)'을 개최하고, AI 시대를 위한 디지털 인프라의 방향성과 파트너 생태계 상생 비전을 공유했다고 밝혔다.

이번 행사는 AI 시대를 맞아 산업별 DX(디지털 전환) 방향과 차세대 디지털 인프라 트렌드를 논의하기 위해 마련됐다. 국내 파트너사 및 고객사 관계자 200여명이 참석했다.

올해 서밋에서는 △커머셜 시장 지원 강화 △AI 시장 대응력 제고 △파트너 생태계 심화를 핵심 방향으로 제시했다. 이 외에도 화웨이코리아 엔터프라이즈 비즈니스 성과와 2026 파트너 정책, AI 기반 ICT 솔루션 및 파트너 성공 사례, 파트너들의 비즈니스 성장 지원 정책과 기술 로드맵을 공유했다.

한국화웨이 솔루션 세일즈본부의 케인 칸(Kane Kan) 매니저는 이 자리에서 AI 데이터센터, 스토리지, 네트워크 및 컴퓨팅 기반의 디지털 인프라 비전과 산업별 AI 적용 사례를 소개했다.

특히 AI 기반 데이터 인프라 수요 변화에 대응하기 위한 통합형 디지털 인프라 비전과 국내 시장 협력 방향을 공유했다. 또 의료, 교육, 제조, 통신, 클라우드 서비스 등 다양한 산업 분야의 DX(디지털 전환) 사례와 함께 국내 시장에 맞춘 협력 방안도 발표됐다.

현장에서는 AI 데이터센터, 스토리지 및 네트워크 솔루션 관련 기술 세션과 데모 시연도 함께 진행됐다. 참석자들은 AI 기반 운영 자동화(AIOps), 고성능 스토리지 및 차세대 데이터센터 기술 등에 높은 관심을 보였다.

발리안 왕 화웨이코리아 CEO는 "화웨이는 한국 파트너사들이 AI 전환 시대에 새로운 성장 기회를 확보할 수 있도록 기술적 지원과 시장 대응력을 높이는 데 주력하고 있다"며 "단순한 공급 관계를 넘어 파트너와 함께 지속 가능한 생태계를 구축하고 장기적인 발전과 성장을 지원하는 든든한 조력자가 될 것"이라고 밝혔다.

파트너사로 참석한 SK쉴더스 관계자는 "화웨이와의 협력을 통해 국내 고객들에게 더욱 혁신적이고 안정적인 ICT 인프라와 AI 솔루션을 제공할 수 있었다"며 "강화된 파트너 정책과 AI 솔루션을 바탕으로 향후 커머셜 시장에서 더 큰 시너지를 낼 것으로 기대한다"고 언급했다.

한편 화웨이코리아는 국내 파트너 및 고객사를 대상으로 기술 교육 프로그램, 공동 마케팅, 산업별 솔루션 협력 등을 지속 확대하고 있으며, AI·클라우드·데이터센터 분야를 중심으로 한국 시장 협력을 강화하고 있다.