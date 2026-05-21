쿠팡이츠, 일반회원도 '배달비 0원'…8월까지 무료배송 확대

쿠팡이츠가 일반회원까지 '매 주문 배달비 0원' 혜택을 확대한다. 와우회원 전용 혜택이던 무료 배달을 올여름 한시적으로 전체 회원에게 개방하는 것이다.

쿠팡이츠는 일반회원 대상 '매 주문 배달비 0원' 프로모션을 오는 8월까지 진행한다고 21일 밝혔다. 고유가·고물가로 소비 부담이 커진 상황에서 고객의 배달비 부담을 줄이고, 입점 매장의 주문 확대를 지원하기 위한 조치다.

이번 프로모션으로 쿠팡 일반회원도 쿠팡이츠에서 음식 주문은 물론 장보기 서비스까지 배달비 없이 이용할 수 있게 됐다. 쿠팡이츠가 운영되는 전국 모든 지역에서 적용된다. 고객이 부담하던 배달비는 쿠팡이츠가 전액 부담한다.

여러 번 주문해도 매번 배달비가 면제된다. 가족이나 친구가 각자 원하는 메뉴를 따로 주문해도 배달비 부담이 없다. 식사 메뉴뿐 아니라 커피, 디저트, 편의점, 마트 상품까지 무료 배달 대상에 포함된다.

기존 할인 혜택과 중복 적용도 가능하다. 배달비 무료 혜택에 더해 추가 할인까지 받을 수 있다는 의미다. 쿠팡이츠는 현재 BHC, 도미노피자, 배스킨라빈스, 파리바게뜨 등과 함께 다양한 할인 프로모션을 운영하고 있으며 대상 브랜드를 확대할 계획이다.

고객의 주문 장벽이 낮아지면서 추가 비용 부담 없이 입점 매장 주문량이 늘 전망이다. 특히 여름 휴가철과 방학 시즌을 앞두고 외식 수요를 배달로 흡수하는 효과도 예상된다.

와우회원은 기존처럼 기간 제한 없이 '배달비 0원' 혜택을 계속 이용할 수 있다. 이와 함께 로켓배송 무료배송, 로켓프레시, 오늘도착, 새벽도착, 쿠팡플레이 등 다양한 회원 전용 서비스도 제공받는다.

쿠팡이츠 관계자는 "고객의 물가 부담을 줄이고 소비 활성화로 이어질 수 있도록 일반회원까지 무료 배달 혜택을 확대했다"며 "고객과 입점 업체가 함께 성장하는 계기가 되길 기대한다"고 말했다.