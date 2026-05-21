베스핀글로벌, AWS 서밋서 'AI 운영' 강조…"PoC 넘어 실제 성과로"

베스핀글로벌의 장형화 이사가 '헬프나우 AI 파운드리(HelpNow AI Foundry)'를 AWS 서밋 서울 2026에서 발표하고 있다

베스핀글로벌이 AI·클라우드 행사인 'AWS 서밋 서울 2026'에서 기업의 AI 전환(AX)을 위한 실전 전략을 공개했다. 단순한 AI 도입이나 기술 검증(PoC)을 넘어, 실제 비즈니스 성과로 연결하는 '운영 중심 AI'를 전면에 내세웠다.

AI 서비스·솔루션 기업 베스핀글로벌은 최근 열린 'AWS 서밋 서울 2026'에 참가해 자사 AI 플랫폼 '헬프나우 AI 파운드리(HelpNow AI Foundry)'와 컨설팅 프로그램 '헬프나우 저니 투 AI(HelpNow Journey to AI)'를 소개했다고 21일 밝혔다.

'AWS 서밋 서울'은 아마존웹서비스(AWS)가 주최하는 국내 최대 규모의 AI·클라우드 컨퍼런스다. 올해로 12회째를 맞았다. 생성형 AI와 클라우드 기반 혁신 사례를 공유하는 대표 행사다.

베스핀글로벌은 이번 행사에 골드 스폰서로 참여했다. 전시 부스와 발표 세션을 통해 AI 기술 역량과 산업별 고객 사례를 공개했다. 특히 '헬프나우 AI 파운드리'는 기업이 AI 서비스를 실제 업무에 적용하고 운영할 수 있도록 지원하는 엔터프라이즈 AI 오케스트레이션 플랫폼이다.

데이터 연계부터 보안 거버넌스까지 AI 운영 전 과정을 통합 지원한다. 주요 기능은 AI 에이전트 워크플로우 구축, 전사 RAG 관리(RAGOps), 지식 그래프 기반 GraphRAG, LLM 운영 관리(LLMOps), AI 보안 관제 등이다.

특히 단순히 AI 모델을 연결하는 수준을 넘어, 데이터 정제와 검색 정확도 개선, 복합 질의 응답까지 지원하는 점을 강점으로 내세웠다. 개인정보 보호와 역할 기반 접근 제어(RBAC) 등 기업 환경에 필요한 보안 체계도 함께 제공한다.

함께 소개한 '헬프나우 저니 투 AI'는 기업의 AI 도입 전략 수립을 돕는 서비스다. 현업 과제를 중심으로 AI 적용 가능성을 검토하고, ROI 분석과 프로토타입 검증을 통해 단계별 실행 로드맵을 제시한다.

베스핀글로벌은 금융, 제조, 유통, 공공 등 다양한 산업 고객 사례도 공개했다. AI 전환 과정에서 기업들이 겪는 현실적인 문제와 이를 해결한 구체적인 성과를 공유하며 실질적인 적용 가능성을 강조했다.

발표 세션에서는 장형화 AXT본부 이사가 연사로 나섰다. 그는 "AI 에이전트를 만드는 것보다 중요한 것은 실제 업무에 적용하고 안정적으로 운영하는 것"이라며 AI 운영 환경의 중요성을 강조했다.

한선호 베스핀글로벌 CAIO는 "많은 기업이 AI 도입을 검토하거나 PoC를 진행하지만, 실제 비즈니스 가치로 연결하는 데 어려움을 겪는다"며 "베스핀글로벌은 기술 인프라와 AX 방법론을 바탕으로 기업이 가장 빠르고 안전하게 AI 전환을 실현할 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.