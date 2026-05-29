LG유플, 실제 통신망에서 6G 핵심 기술 검증한다…삼성전자와 맞손

지난 27일 오전 서울 강서구 LG사이언스파크 마곡사옥에서 열린 협약식에 이상엽 LG유플러스 CTO(왼쪽)와 정진국 삼성리서치 차세대통신연구센터장이 기념촬영을 하는 모습./사진제공=LG유플러스

LG유플러스(16,140원 ▼280 -1.71%)가 삼성전자(352,500원 ▲3,500 +1%)와 협업해 6G 핵심 기술을 실제 통신망 환경에서 검증한다. 앙자는 상용 기술 및 서비스로 이어지는 기반을 마련한다는 계획이다.

LG유플러스는 삼성전자와 '통신·센싱 융합 기술 연구개발 협력'을 위한 양해각서(MOU)를 체결했다고 29일 밝혔다. 양사는 이번 협약으로 관련 기술을 공동 연구하고 실제 통신 환경에 적용할 수 있는지, 실효성이 있는지 등을 검증한다.

양사는 △통신·센싱 융합 기술(ISAC) △AI·6G 연계 기술 아이템을 중심으로 공동 연구를 진행한다. ISAC는 기지국 등 기존 통신 인프라를 센서처럼 활용해 주변 환경을 인지하는 기술로 지난해 LG유플러스가 6G 핵심 요소로 지목한 바 있다.

LG유플러스는 연구 성과가 실제 통신망에 적용 가능한지 여부를 검증하는 역할을 맡는다. 삼성전자는 DX(디바이스경험)부문 선행연구조직인 삼성리서치가 나선다. 삼성리서치는 다양한 미래 핵심 기술 연구를 담당하는 조직으로 연구 기술의 실효성과 완성도를 높이는 데 주력한다.

이상엽 LG유플러스 CTO(최고기술책임자·전무)는 "6G 시대에는 연구 기술이 실제 통신망에서 얼마나 효과적으로 구현될 수 있는지가 중요하다"며 "이번 협력으로 통신사 관점에서 기술을 실증·검증하고 미래 통신 기술 경쟁력을 확보하겠다"고 말했다.

정진국 삼성리서치 차세대통신연구센터(ACRC) 센터장은 "ISAC은 사용자와 통신사, 그 외 산업군이 6G의 가치를 체감할 수 있는 핵심 기술"이라며 "이번 협력으로 6G 서비스의 가능성을 다양한 실제 환경에서 검증하겠다"고 말했다.

한편 LG유플러스는 LG전자(354,500원 ▼26,000 -6.83%)와도 6G 시대를 대비한 'AI 기반 통신 기술 선행 연구개발 및 국제 표준화 협력을 위한 업무협약'을 체결했다. 두 회사는 시맨틱 통신, 양자내성암호(PQC) 등 차세대 통신 핵심 기술을 공동 연구한다.