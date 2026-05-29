"AI 패권경쟁은 국가총력전"…내년부터 '국대 AI'로 보안 강화

배경훈 부총리겸 과학기술정보통신부 장관이 30일 오전 서울 종로구 세종대로 정부서울청사에서 열린 과학기술관계장관회의에서 모두 발언을 하고 있다. 이날 회의에서 참석자들은 AI 대전환 시대 데이터 정책 추진방향 등을 논의했다. /사진=뉴스1

정부가 급증하는 AI 사이버 보안 위협에 대비해 내년부터 국가대표 AI 기반 정보보호 체계를 구축한다. 또 국민이 체감할 수 있는 정부 AX(AI전환) 성과 조기 창출 방안을 논의한다.

배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관은 29일 정부서울청사에서 제9회 과학기술관계장관회의(과기장관회의)를 열고 △정부 각 부처 AX 추진현황 및 성과 제고방안(안) △피지컬 AI 핵심 경쟁력 확보 전략(안) △제조 AI 2030 전략(안) △AI 기반 사이버위협에 대응하기 위한 민간 정보보호 추진계획(안) △대학 연구시설·장비 공동활용 촉진 방안(안) △연구행정 부담 완화를 위한 국가연구개발 행정시스템 혁신방안(안)을 논의했다.

과기정통부와 각 부처는 제조·의료·농식품·공공·국방·과학·해양수산·문화콘텐츠 등 10대 분야별 AX 추진율과 활용기술, 데이터 준비수준 등을 점검했다. 각 부처의 단계별 AX 목표와 추진상황 및 애로사항도 공유했다. 이번 회의를 계기로 AX 사업 체계를 효율화하고, 속도와 완성도를 높일 계획이다. 또 국산 AI 활용을 촉진하는 등 AI 생태계를 활성화해 우리나라 잠재성장률 제고에 기여한다는 목표다.

배경훈 "AI에 국가 명운 걸려…전폭적 지원"

최근 앤트로픽·오픈AI 등 미국 빅테크가 보안 전문가 수준의 사이버 보안 역량을 가진 AI 모델을 제한된 기업에만 제공하면서 정부 차원의 대응 필요성이 커졌다. AI가 단시간 내 취약점을 대량 발굴해 공격에 활용할 가능성이 커져서다.

이에 과기정통부는 민간 분야에서 AI 보안 위협에 대응할 △범정부 거버넌스와 협력체계 구성 △취약점·패치 등 긴급대응 체계와 방안 제시 △주요기업은 강도 높은 점검과 대비 태세 강화 독려 및 일반인·중소기업 정부 지원 등 맞춤형 지원방안을 단기 추진한다. 또 고성능 AI의 공격 무기화에 대비해 2027년부터 독자 AI 보안모델을 개발하고, 기존 보안체계를 AI 중심으로 대전환한다.

이 외에도 대학 내 개별 연구실 단위로 분산된 연구시설·장비를 대학 단위의 공동활용 체계로 전환하는 방안도 추진한다. 교육부와 과기정통부는 2027년부터 대학 내 공동기기원·공동실험실습관 등을 연구시설 및 장비의 공동활용 거점으로 육성하고, '묶음예산'(Block-funding) 방식 지원으로 대학 단위 통합관리체계를 구축할 계획이다.

연구행정 부담을 줄이기 위해 △총 2171개 서식을 154개로 대폭 축소 △전자서식 전환 및 행정시스템 연계 확대 등 행정서식 작성 간편화 △다음달 '연구24' 구축에 이어 2028년 4대 연구지원시스템 통합을 추진한다.

배경훈 부총리는 "국민주권정부 출범 이후 지난 1년은 AI와 과학기술이 국정 운영의 핵심이자 전략적 정책목표, 수단으로 전면에 나섰던 시간"이라며 "AI 경쟁은 국가 총력전의 성격으로, AI 데이터센터, 반도체, 피지컬 AI 등 국가 명운이 걸린 AI와 과학기술에 정부의 전폭적 투자와 지원을 아끼지 않겠다"고 강조했다.