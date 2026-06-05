그래디언트, 카오스재단·광주과학관과 과학문화 확산 MOU 체결

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사이테크 기업 그래디언트가 카오스재단, 국립광주과학관과 과학문화 확산 및 과학 콘텐츠 아카이빙 구축을 위한 3자 업무협약(MOU)을 5일 체결했다.

세 기관은 이번 협약을 통해 과학문화 행사 공동 개최, 과학 강연 콘텐츠의 디지털 아카이빙 구축, 과학문화 콘텐츠 활용 확대 등 전방위적 협력을 추진한다.

협약의 핵심은 그래디언트가 운영하는 과학 콘텐츠 통합 플랫폼 'iKAOS(아이카오스)'를 허브로 삼아 우수 과학 지식 자산에 대한 접근성을 높이는 데 있다.

카오스재단과 국립광주과학관이 각각 보유한 과학 강연 콘텐츠를 iKAOS를 통해 순차적으로 공개할 예정이다.

국립광주과학관은 과학 강연 및 행사의 공동 개최 거점으로서 지역 과학문화 활성화를 이끌고, 카오스재단은 국내 최고 수준의 과학 강연 콘텐츠 IP를 제공한다. 그래디언트는 플랫폼 운영 역량을 바탕으로 콘텐츠의 체계적 관리와 서비스 운영을 맡는다.

아이카오스는 카오스재단을 비롯해 국립과천과학관 등 여러 기관의 과학 강연 콘텐츠를 한데 모은 통합 플랫폼이다. 그래디언트는 향후 과학 유튜브 크리에이터 등으로 협력 범위를 확대해 국내 대표 과학 콘텐츠 허브로 키워나갈 방침이다.

김병민 그래디언트 퍼블리싱 워킹그룹장은 "이번 협약은 우수한 과학 콘텐츠를 시간과 장소의 제약 없이 더 많은 분들이 접할 수 있도록 하는 의미 있는 협력"이라며 "플랫폼 기술력을 바탕으로 과학문화 콘텐츠의 지속 가능한 보존과 확산을 지원하겠다"고 말했다.

이기형 카오스재단 이사장은 "과학 콘텐츠는 세대를 넘어 공유돼야 할 사회의 중요한 지식 자산"이라며 "지난 10여 년간 축적해 온 고품질의 과학 강연 콘텐츠가 더 많은 이들에게 전달되고, 과학적 사고와 과학문화가 사회 전반에 확산되는 계기가 되길 기대한다"고 밝혔다.

이정구 국립광주과학관 관장은 "카오스재단의 과학 강연 기획 역량과 그래디언트의 AI 기반 콘텐츠 기술력, 광주과학관의 과학문화 성과물이 결합된다면 시민들에게 한층 수준 높은 과학문화 서비스를 제공할 수 있을 것"이라며 "지역과 세대를 아우르는 과학문화 확산은 물론 디지털 기반 콘텐츠 구축에도 힘쓰겠다"고 전했다.

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