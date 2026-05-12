복지부 "의료제품 수급 불안, 안정세 회복"

지난 7일 서울시내 한 약국에 일회용 주사기가 놓여있다./사진= 뉴시스

중동전쟁 이후 발생한 주사기 등 의료제품의 수급 불안이 이제 안정세에 접어든 것으로 평가된다.

보건복지부는 12일 서울 중구 소재 콘퍼런스 하우스 달개비에서 12개 보건의약단체, 산업통상부, 식품의약품안전처와 함께 중동전쟁 발발 이후 의료제품 공급 안정화를 위해 제7차 보건의약단체 간담회를 개최했다.

정부는 최근 중동 지역의 전쟁 여파로 인해 발생한 주사기, 수액백, 약포지, 투약병 등 필수 의료제품의 수급 불안 상황에 대해 관계 부처, 보건의약단체와의 긴밀한 협력을 통해 현재 안정적인 공급 체계를 회복하고 있다고 밝혔다. 특히 산업부 등 범부처 협력을 통해 의료제품 생산에 원료를 최우선적으로 공급하도록 조치하고 있으며, 이러한 우선 공급 조치는 5~6월에도 유지될 예정이다.

복지부에 따르면 주사기의 경우 상위 10개 제조사의 생산량이 전년 대비 일평균 16.6% 증가다. 지난 8일 기준 4593만개의 재고를 확보해 안정적인 공급이 가능한 상태다. 추가 생산 물량은 온라인 몰에 우선 공급해 온라인 몰에서도 구입이 이전보다 훨씬 수월해진 상황이다. 약포지와 투약병 역시 원료 추가 확보를 통해 평시 이상의 생산량을 유지하고 있다.

이번 회의에서는 식약처가 수급 불안을 악용한 주사기 매점매석 행위에 대한 2차 단속결과를 공유했다. 복지부는 주사기 과다 구매로 의심되는 의료기관에 대해 실시한 현장 점검(5월4~7일) 결과를 참석 단체에 알렸다. 보건소는 평시 대비 2~3배 구매한 것으로 확인된 일부 의료기관에 대해 주사기 과다 비축을 자제해줄 것을 요청했다. 고시 시행 이후 구매 물량 환불 처리 등 자율 조치를 시행한 의료기관도 확인됐다. 앞으로도 복지부는 현장점검을 계속 실시해 유통 과정상의 왜곡을 차단할 예정이다.

아울러 혈액투석 의원 등 필수 의료기관이 피해를 입지 않도록 '주사기 공급망 핫라인'을 가동해 660개 의료기관(지원횟수 합산)에 42만개의 물량을 우선 공급했다. 가정 내 관리가 필요한 희귀질환자들이 불편을 겪지 않도록 비대면 진료 플랫폼 방식으로 시작한 의료물품 구매 지원 서비스도 공유했으며, 향후 확대 방안도 논의했다.

이형훈 복지부 제2차관은 "정부와 보건의약단체들이 원팀으로 대응해 국민의 생명과 직결된 필수 의료제품의 수급 불안이 안정화되고 있다"며 "정부는 현재의 안정세에 안주하지 않고, 상황이 완전히 종료될 때까지 빈틈없는 관리 체계를 유지할 방침"이라고 말했다.