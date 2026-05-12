"피 도둑맞고 손 썩어들어가 절단"…투석환자 '생명줄'의 두 얼굴

당뇨병 환자가 급증하면서 당뇨병 합병증으로 콩팥이 망가진 환자도 빠르게 늘었다. 말기 콩팥병 환자에게 주어지는 치료 선택지가 '혈액 투석'이다. 대한신장학회 2024년 자료에 따르면, 국내 투석 중인 환자는 누적 13만7000명을 넘어섰다. 이는 앞서 10년새 무려 2배 가까이 증가한 건데, 한국의 투석환자 증가 속도는 세계에서 가장 빠르다.

그런데 이들 환자의 피를 훔쳐가는 '피 도둑'이 있다. 바로 '도류증후군'이다. 손 저림 증상이 흔한데, 골든타임을 놓쳤다가 손끝이 썩어들어가 손을 절단하는 끔찍한 단계로 이어질 수 있다. 그런데도 많은 환자가 "원래 당뇨병이 있어서 신경이 상했나보다", "혈액순환이 안 돼서 그렇겠지"라고 여겨 찜질하고 넘겼다가 치료 시기를 놓치는 경우가 적잖다. 과연 도류증후군은 무엇이고, 증상이 비슷한 다른 질환과 어떻게 감별할 수 있을까.

도류증후군이 발병한 혈액투석 환자의 손. 손끝에 피가 공급되지 않으면서 검게 변했다. /사진=민트병원

투석혈관 혈류 이상→손끝 피 공급 차단

도류증후군의 '도류((盜流)'는 한자 그대로 '피를 도둑질해 흘리다'는 뜻이다. 훔치다는 뜻의 영어(스틸·steal)를 사용해 '스틸 증후군'이라고도 불린다. 민트병원 혈관센터 남우석 원장(혈관외과 전문의)은 "혈액투석을 위해 만든 투석혈관(동정맥루)의 혈행에 이상이 생기면서 도류증후군이 나타날 수 있다"며 "도류증후군으로 인한 허혈 증상으로 손이 차가워지거나 저릴 수 있다"고 설명했다.

말기 콩팥병으로 콩팥이 망가진 환자가 혈액투석을 받으려면 투석에 앞서 '혈관 접근로'를 만들어야 한다. 혈액투석을 하려면 짧은 시간에 많은 양의 피가 빠져나갔다가 다시 들어와야 하는데, 보통 피검사 때 찌르는 정맥은 압력이 낮아서 충분한 혈류를 확보할 수 없다. 동맥은 압력은 충분하지만 너무 깊이 있어서 투석할 때마다 찌르기도 어렵고, 지혈하는 데 시간이 오래 걸려 투석하기에 적당하지 않다.

따라서 찌르기 쉬우면서도 혈류가 충분한 혈관을 확보해야 하는데, 이를 혈관 접근로라 한다. 혈액투석 환자에게는 혈관 접근로가 생명줄과 같다. 그중에서도 가장 좋은 혈관 접근로가 '동정맥루'다. 팔의 동맥과 정맥을 연결한 건데, 정맥이 동맥의 압력을 바로 받으면서 혈관벽도 두꺼워지고 혈류도 빨라진다. 혈관수술 전문의가 국소 마취한 후 피부를 절개해 동맥과 정맥을 연결해 동정맥루를 만든다. 입원하지 않고 외래에서 바로 수술하거나, 1박2일 입원해 수술하며 동정맥루를 완성한다.

그런데 동정맥루의 혈류 이상으로 동맥 피가 손끝까지 내려가지 못하고 정맥으로 피가 몽땅 쏠려들어가는 게 도류증후군이다. 말 그대로 피를 도둑질 당하는 현상이다. 방치하면 손끝이 썩어들어간다. 남 원장은 "투석혈관을 만들면 동맥과 정맥을 직접 연결하는데, 맑은 산소를 품은 동맥 피가 말초혈관인 손끝까지 내려가지 못하고 중간에 압력이 낮은 정맥(투석혈관) 쪽으로 몽땅 쏠려 들어가 버린다"고 말했다.

이때문에 손가락과 손끝은 피가 모자란 허혈(피 부족) 상태에 빠져 찌릿한 저림과 통증이 발생한다. 이런 허혈이 계속되면 손가락에 피가 공급되지 않아 썩고(괴사), 심하면 손가락을 절단해야 하는 심각한 상황을 초래할 수 있다.

손 저림, 투석 도중 심해지면 의심해야

문제는 도류증후군을 재빨리 알아채지 못해 골든타임을 놓치고 병만 키우는 경우가 적잖다는 것. 남 원장은 "도류증후군은 신경병증·손목터널증후군 등 증상이 비슷한 듯하면서도 차이가 있는 질환과 잘 구별해 상태가 심각해지기 전 적절한 조치를 취해야 한다"고 강조했다.

도류증후군은 주로 '투석을 진행하는 도중'에 손이 쥐어짜듯 아프고 저린 증상이 훅 심해지는 게 특징이다. 손에 피가 통하지 않아, 손을 만져보면 얼음장처럼 차갑다. 피부색이 창백해지거나 파랗게 질리는 청색증이 동반되는 경우가 흔하다.

도류증후군(위)을 치료한 후(아래) 미세 혈류가 개통됐다. /사진=민트병원

하지만 투석환자의 손이 저리다고 해서 무조건 도류증후군을 단정할 수는 없다. 오랫동안 당뇨병·신부전을 앓아 말초 신경 자체가 망가진 '신경병증'일 가능성도 커서다.

신경병증은 낮보다는 주로 '밤에 잠자리에 누웠을 때' 화끈거리거나 바늘로 찌르는 듯한 저림이 심해진다. 혈관이 막힌 건 아니기 때문에, 만졌을 때 손이 따뜻하거나 정상 체온을 유지하며, 손 색깔 변화도 거의 없다. 신경병증 환자는 손의 온도 변화가 크지 않고, 저린 증상이 밤에 나타난다. 도류증후군과 신경병증 가운데 정확히 감별하려면 신경유발검사를 시행해야 한다.

도류증후군은 고령, 당뇨병, 말초동맥질환 또는 동맥경화(죽상경화증)을 동반한 경우, 혈관 상태가 나쁜 환자에서 비교적 더 흔히 발생한다. 평소 손이 시린지, 투석할 때 손 시림 증상이 더 심해지는지, 손가락 끝 색깔이 변했거나 상처가 나있는지 등을 살펴보는 게 좋다. 남 원장은 "도류증후군을 방치했다간 손가락 괴사로 인한 절단 위험이 발생할 수 있고, 손가락 기능을 잃을 수 있다"며 "정확한 진단 검사와 적절한 교정치료술이 필요하다"고 강조했다.