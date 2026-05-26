알테오젠 "ALT-B4, 고용량 바이오의약품 핵심 전달기술 가능성 확인"

전태연 알테오젠 대표(왼쪽 두번째)가 이달 21일부터 22일(현지시간)까지 아일랜드 더블린에서 개최된 'PDA Miniverse 2026' 패널 토론에서 발언하고 있다. /사진=알테오젠

알테오젠(380,000원 ▲15,500 +4.25%)은 이달 21일부터 22일(현지시간)까지 아일랜드 더블린에서 개최된 'PDA Miniverse 2026' 컨퍼런스에서 글로벌 의료기기 선두주자 미국 벡톤디킨슨(BD)과 진행한 대용량 피하주사 전임상 실험결과를 발표했다고 26일 밝혔다.

PDA Miniverse는 주사제 및 약물전달 시스템, 복합제품 분야의 글로벌 기업들이 참여하는 국제 컨퍼런스다. 대용량 용물 전달 및 환자 중심 치료 기술이 주요 의제로 다뤄진다.

발표에는 전태연 알테오젠 대표이사가 직접 참석해 양사 협업의 구체적인 성과를 BD와 함께 설명했다. 이번 실험은 알테오젠의 재조합 히알루로니다제인 'ALT-B4'를 BD의 웨어러블 인젝터인 '10mL BD Libertas'에 적용했을 때 약물 전달 속도와 피하 조직의 영향 등을 평가했다.

BD 발표자료에 따르면, 돼지 모델을 활용한 전임상 연구에서 ALT-B4를 혼합한 10mL 대용량 약물을 피하 투여한 결과 ALT-B4를 포함하지 않은 제형 대비 복부(flank) 기준 주입 시간과 주사 속도가 개선된 것으로 나타났다. 또 초음파 및 CT 분석 결과, ALT-B4 적용 시 피하 조직 내 약물 확산 속도가 증가했으며 주입 부위의 부종도 보다 빠르게 완화되는 것이 확인됐다.

전태연 대표는 "BD의 전임상 결과를 통해 ALT-B4의 핵심 경쟁력을 다시 한번 확인할 수 있었다"라며 "단일클론항체와 이중항체 등 고용량 바이오의약품 개발이 확대되는 추세 속에서 ALT-B4가 핵심 약물전달(Drug Delivery) 솔루션으로 자리매김할 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.