동구바이오제약, 마이크로바이옴 신제품 출시…헬스케어 사업 강화

동구바이오의 '테라바이오틱스 프로 1.06'/사진제공=동구바이오제약

동구바이오제약(4,780원 0%)이 오는 27일 TV홈쇼핑을 통해 5세대 유산균 신제품 '테라바이오틱스 프로 1.06'을 출시하며 헬스케어 사업 확대에 나선다고 26일 밝혔다.

해당 제품은 출시 전 크라우드펀딩 플랫폼 '와디즈'에서 목표 대비 1315% 달성을 기록하며 시장성을 검증받은 바 있다. 동구바이오제약은 이번 홈쇼핑 론칭을 시작으로 건강기능식품과 메디컬푸드 사업을 본격적으로 확대해 나갈 계획이다.

테라바이오틱스 프로 1.06은 1세대 프로바이오틱스(생유산균)부터 4세대 포스트바이오틱스까지, 각 세대의 유산균을 하나의 제품에 집약한 5세대 유산균이다. 1포당 1조 Cells의 열처리유산균과 610억 생유산균을 함유하고 있으며, 갈락토·자일로·프락토 등 3종 프리바이오틱스를 함께 배합해 프로바이오틱스와 프리바이오틱스, 파라바이오틱스(열처리유산균)을 한 번에 담은 복합 포뮬러를 구현했다.

열처리유산균 원료로는 약 30년간 열처리 유산균을 연구해 온 베름의 고농도 사균체 'EF-2001'이 적용됐으며, 균체 구조를 최대한 유지하도록 설계된 독자 열처리 기술 '킵셀(KeepCell) 공법'으로 균체 형태를 보존했다. 이 공법은 열처리 과정에서 균체 구조를 그대로 유지한 채 사균화하는 기술로, 기존 열처리 방식보다 균체 형태와 내부 성분을 최대한 보존할 수 있도록 설계됐다.

생유산균에는 세계 3대 유산균 전문기업인 캐나다 로셀(Rosell)의 균주가 100% 사용됐다. 또한 미국 특허 마이크로캡슐 2중 코팅 공법을 적용해 균의 안정성을 높이고 100억 CFU를 보장한다. 프리바이오틱스는 시중 제품 다수가 한 가지만 사용하는 것과 달리 갈락토·자일로·프락토 올리고당 3종을 함께 담았다. 스틱형 분말 제형으로 휴대와 섭취 편의성도 고려했다.

동구바이오제약은 이번 제품의 론칭을 계기로 건강기능식품과 메디컬푸드 중심의 헬스케어 사업 확대에 나선다. 특히 홈쇼핑 채널을 시작으로 온·오프라인 유통망을 다각화하고, 유산균을 기반으로 한 제품 라인업을 지속적으로 강화할 방침이다. 베름과의 협업을 비롯한 오픈 콜라보레이션 전략을 통해 원료 및 기술 경쟁력을 확보하고, 이를 바탕으로 헬스케어 영역으로의 사업 확장을 이어갈 예정이다.

동구바이오제약 관계자는 "테라바이오틱스 프로 1.06은 열처리유산균과 생유산균, 3종 프리바이오틱스를 함께 적용한 복합 설계에 더해 원료, 공법, 제형 및 포장까지 전반적인 완성도를 고려해 기획한 제품"이라며 "앞으로도 원료 경쟁력과 제품 설계 역량을 기반으로 다양한 헬스케어 제품을 선보이며 사업 포트폴리오를 지속적으로 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.