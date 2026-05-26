SK바이오사이언스, 콜롬비아와 '백신 기술이전·생산' 계약

SK바이오사이언스 수두백신 '스카이바리셀라' 수출용 제품./사진=SK바이오사이언스

SK바이오사이언스(42,650원 ▲900 +2.16%)가 콜롬비아와 국영 제약기업 베콜(VECOL)과 백신 기술이전과 현지 생산 협력을 위한 계약을 체결했다고 26일 밝혔다.

이번 계약은 콜롬비아 보건사회보호부가 주도하고, 콜롬비아 국립보건원(INS)과 VECOL이 공동 추진하는 국가 백신 자국화 사업의 일환이다. 향후 10년간 약 2억6000만 달러(한화 약 3500억원)가 투입되는 프로젝트다.

VECOL은 콜롬비아 정부로부터 해당 사업의 대표 실행기관으로 지정됐고, SK바이오사이언스는 이를 위한 협력 파트너로 참여하게 됐다.

SK바이오사이언스는 향후 콜롬비아 내 생산시설 구축과 제품 도입, 규제 승인과 생산 운영에 필요한 기술 및 노하우 이전 등을 수행하게 된다. VECOL은 생산시설 설립 및 운영, 정부 인허가 확보, 국가예방접종사업(NIP) 연계, 정부 기관 협력 등을 맡는다.

초기 기술이전 대상 품목으로는 SK바이오사이언스가 자체 개발한 수두백신 '스카이바리셀라'가 선정됐다. SK바이오사이언스는 스카이바리셀라를 기반으로 현지 생산 및 기술이전 체계를 구축하고, 향후 추가 백신 제품군으로 협력 범위를 확대하는 방안을 검토할 계획이다.

SK바이오사이언스의 백신과 향후 콜롬비아 정부가 도입할 다양한 제품군도 해당 시설을 활용할 경우 SK바이오사이언스가 우선 협상할 수 있는 권리를 갖는다.

또 SK바이오사이언스는 PAHO(범미보건기구)로부터 콜롬비아향 스카이바리셀라 95만 도즈의 연내 공급 요청을 받았으며, 이 가운데 60만 도즈에 대한 최종 구매 주문도 확보했다. 이는 콜롬비아 보건사회보호부가 올해 NIP에 필요한 수두백신 전량(95만 도즈)을 스카이바리셀라로 전환하기로 결정한 데 따른 것이다.

SK바이오사이언스는 이번 협력을 중남미 지역 내 생산 거점 확보와 LATAM(중남미) 기술이전 프로젝트 확대의 '교두보'로 활용할 계획이다. 향후 콜롬비아 인근 국가들과의 협력도 확대해 거점형 백신 공급·생산 체계를 완성한다는 전략이다.

지나 탐비니 고메즈(Gina Tambini Gómez) 콜롬비아 PAHO/WHO 대표는 "이번 협력은 중남미 지역 내 보건 기술 생산 역량 강화를 위한 공동 목표 달성에 기여하는 의미 있는 진전"이라며 "PAHO는 지역 혁신 및 생산 플랫폼 강화, 규제 체계 고도화, 공동 조달 메커니즘 확대 등을 통해 이런 노력을 지속해서 지원해 나갈 것"이라 말했다.

루시아 아얄라(Lucía Ayala) VECOL 대표는 "이번 협약을 통해 공중보건과 보건 주권 분야의 전략적 역량 회복을 위한 장기적 기반을 마련하게 될 것"이라 부연했다.

안재용 SK바이오사이언스 사장은 "축적된 백신 개발·생산 역량과 글로벌 협력 경험을 바탕으로 미래 감염병 대응과 지속가능한 백신 공급 기반 구축에 기여할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

SK바이오사이언스는 지난 2022년 PAHO 수두백신 입찰에서 첫 수주에 성공한 이후 중남미 시장에 안정적으로 제품을 공급하며 신뢰를 구축해왔다. 지난해에는 PAHO 수두백신 공급 기간이 2027년까지 연장되며 제품 경쟁력을 다시 한번 입증했다. 스카이바리셀라는 2019년 세계 두 번째로 WHO PQ(사전적격평가) 인증을 획득한 수두백신이다.