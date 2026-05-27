시지바이오, '노보시스' 미국·캐나다·호주 글로벌 임상·사업화 계약

노보시스 퍼티 제품 이미지./사진=시지바이오

바이오 재생의료 기업 시지바이오가 글로벌 정형외과 솔루션 기업 '드퓨신테스'와 골대체재 '노보시스' 제품군의 미국·캐나다·호주 시장 대상 글로벌 임상 개발 및 독점 사업화 계약을 체결했다고 27일 밝혔다.

이번 계약에 따라 드퓨신테스는 미국·캐나다·호주 시장에서 노보시스 제품군에 대한 독점 사업화 권리를 확보하게 된다. 양사는 미국 식품의약국(FDA) 임상시험계획 승인(IDE)과 시판 전 허가(PMA)를 포함한 글로벌 임상 및 인허가를 공동 추진할 예정이다.

시지바이오는 지난해 존슨앤드존슨과 한국·대만·태국·인도·홍콩·마카오 지역에서 노보시스에 대한 독점 유통 및 판촉 계약을 체결한 바 있으며, 이후 말레이시아와 싱가포르까지 협력 지역이 확대됐다.

이번 계약으로 북미와 호주 시장까지 파트너십 범위가 넓어지면서, 아시아태평양을 넘어 글로벌 시장 진출 기반을 한층 강화하게 됐다

양사는 공동 운영위원회(Steering Committee)를 구성해 개별 프로젝트 선정과 개발 전략을 공동 추진할 계획이다. 시지바이오 관계자는 "미국 내 IDE 임상은 2026년 하반기 착수가 목표"라고 말했다.

유현승 시지바이오 대표는 "이번 계약은 기존 아시아태평양 협력에 이어 북미와 오세아니아 시장으로 파트너십이 확대됐다는 점에서 의미가 크다"며 "FDA IDE 및 PMA를 포함한 글로벌 인허가와 상업화를 통해 노보시스를 글로벌 골 재생 시장의 새로운 표준 중 하나로 성장시켜 나가겠다"고 말했다.