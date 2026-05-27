디앤디파마텍 "MASH 신약 임상 2상 조직생검 통계적 유의성 확보"

디앤디파마텍의 대사이상 관련 지방간염(MASH) 치료제 자보페그듀티드(Zabopegdutide·DD01)의 미국 임상 2상 48주차 조직학적 평가지표 결과./사진제공=디앤디파마텍

디앤디파마텍(98,800원 ▲22,800 +30%)이 27일(현지시간) 개막한 유럽간학회(EASL Congress 2026)에서 대사이상 관련 지방간염(MASH) 치료제 자보페그듀티드(Zabopegdutide·DD01)의 미국 임상 2상 48주 조직생검 결과를 공개했다고 밝혔다. 올해 유럽간학회는 이날부터 오는 30일까지 스페인 바르셀로나에서 열린다.

디앤디파마텍은 이번 임상을 통해 MASH 치료제의 핵심 허가 평가지표인 'MASH 악화 없는 섬유화 개선'과 '섬유화 악화 없는 MASH 해소'뿐 아니라 'MASH 해소 및 섬유화 개선 복합지표'까지 모든 조직학적 평가지표에서 위약군 대비 통계적으로 유의한 차별화된 임상 결과를 확보했다고 설명했다.

DD01 임상 2상은 미국 내 12개 임상시험 기관에서 무작위 배정·이중맹검·위약 대조 방식으로 진행됐으며, BMI 25kg/m2 이상 과체중/비만을 동반한 MASLD/MASH 환자 총 67명이 모집됐다. 이 가운데 조직생검을 통해 MASH 및 F1~F3 단계 간 섬유화가 확인된 환자 52명 중, 기저 및 48주 조직생검을 모두 완료하고 임상 프로토콜을 충실히 이행한 프로토콜 준수(Per protocol) 환자군 총 35명(위약군 19명, DD01 투약군 16명)을 대상으로 조직학적 유효성 분석이 수행됐다.

분석 결과 48주차 조직생검 평가에서 세 가지 핵심 조직학적 평가지표 모두에서 통계적 유의성이 확인됐다. DD01 투약군에서 'MASH 악화 없는 섬유화 개선' 환자 비율은 위약군 대비 34.2%(p=0.0323) 우월했으며, '섬유화 악화 없는 MASH 해소' 환자 비율은 위약군 대비 57.2%(p=0.0003) 뛰어난 것으로 나타났다.

특히 'MASH 해소 및 섬유화 개선'을 동시에 달성한 복합지표도 DD01 투약군에서 위약군 대비 32.2%(p=0.0192) 우수하게 확인되며, DD01이 GLP-1/글루카곤 이중작용제로서 차별화된 MASH 치료 효과를 나타낼 가능성을 입증했다.

이러한 조직학적 개선과 더불어, MRI-PDFF 기반 간 지방 감소 및 MRE 기반 간 경직도 개선 등 MASH 치료제에서 중요한 복수의 비침습지표에서도 지난해 6월 발표된 12주차 임상결과 이후 개선 효과가 48주까지 지속적으로 유지된 것으로 나타났다. 해당 지표들도 위약군 대비 통계적으로 유의한 차이를 나타내며 DD01의 지속적인 간 개선 효과를 뒷받침했다.

안전성 측면에서도 DD01은 48주 투약 기간 전반에 걸쳐 우수한 내약성을 확인했다. 가장 흔하게 보고된 이상반응은 위장관계 관련 증상으로, 대부분 경증 또는 중등도 수준에서 일시적으로 발생한 뒤 소실됐다. DD01은 2주의 짧은 용량 점증 기간으로 임상이 설계됐는데도 불구하고 최대 20주 이상의 용량 점증 기간을 적용하는 기타 글루카곤 유사 펩타이드-1(GLP-1) 계열 치료제들과 유사한 수준의 치료 중단율을 보였다. 디앤디파마텍은 이러한 점이 실제 처방 환경에서 DD01의 경쟁력을 높여줄 수 있을 것으로 기대하고 있다.

디앤디파마텍은 DD01의 글로벌 기술이전 및 전략적 파트너링을 위해 지난해 중반부터 미국 주요 투자은행(IB)과 컨설팅 계약을 체결하고 다수의 글로벌 제약사들과 논의를 진행 중이다. 디앤디파마텍은 이번 임상을 통해 경쟁력 있는 조직학적 효능 결과를 확보한 만큼, 그동안 결과를 기다리던 글로벌 제약사들과의 파트너링 논의 역시 한층 가속화될 것으로 기대하고 있다.

최근 MASH 치료제 시장에서는 글락소스미스클라인(GSK)의 보스턴 파마슈티컬스 인수(20억 달러), 로슈의 89바이오 인수(35억달러), 노보 노디스크의 아케로 테라퓨틱스 인수(52억달러) 등 글로벌 제약사들의 공격적인 시장 진출 움직임이 이어지고 있다.

디앤디파마텍은 향후 추가 학회 및 행사 등을 통해 최근 중요성이 높아지고 있는 AI(인공지능) 기반 조직병리 분석 등 추가 임상 데이터를 순차적으로 발표할 계획이다.

DD01 임상 2상의 주요 책임자(PI)인 마젠 누레딘 박사는 "MASH 환자를 치료하는 임상의들에게 가장 중요한 목표는 간경변증이나 간 기능 부전과 같은 비가역적 단계로 진행되기 전에 간 섬유화를 억제하거나 회복시키는 것"이라며 "1년이 채 되지 않는 기간 동안 DD01 투약 환자의 절반에서 1단계 이상의 섬유화 개선이 확인된 점은 간질환 학계에 매우 고무적인 결과"라고 말했다. 이어 "우수한 안전성 프로파일까지 확인된 만큼 DD01은 향후 대사성 간질환 환자들에게 매우 경쟁력 있는 차세대 치료 옵션으로 자리매김할 것으로 기대한다"고 덧붙였다.

이슬기 디앤디파마텍 대표이사는 "이번 DD01 임상 2상 48주 조직생검 결과를 통해 MASH 해소, 간 섬유화 개선 및 복합지표 전반에서 통계적 유의성을 확보하게 돼 매우 뜻깊게 생각한다"며 "상대적으로 제한된 환자 수에도 불구하고 차별화된 조직학적 개선 효과가 확인된 만큼, 자보페그듀타이드로 명명된 DD01의 차세대 MASH 치료제로서의 경쟁력을 한층 더 공고히 할 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다. 이어 "현재 글로벌 제약사들의 MASH 치료제에 대한 관심이 그 어느 때보다 높은 상황인 만큼, 이번 임상 결과를 바탕으로 글로벌 파트너링 논의를 적극 가속화해 대규모 기술이전 성과로 이어질 수 있도록 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.