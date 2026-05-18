백악관 "트럼프-시진핑, '북한 비핵화' 공동 목표 재확인"

도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 15일(현지시간) 베이징 중난하이에서 대화를 나누는 모습./사진=AP(뉴시스)

도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 정상회담에서 '북한 비핵화'를 공동 목표로 재확인했다고 백악관이 밝혔다.

백악관은 미중 정상회담 결과를 담은 팩트시트를 17일(현지시간) 발표했다. 그러면서 "트럼프 대통령과 시진핑 주석은 북한 비핵화라는 공동 목표를 확인했다"고 했다.

제이미슨 그리어 미 무역대표부(USTR) 대표도 같은 날 ABC 인터뷰에서 이를 언급했다. 그는 "곧 팩트시트를 발표할 것"이라며 "트럼프 대통령과 시 주석은 한반도 비핵화 목표를 유지하는 것에 동의했다"고 말했다. 그리어 대표는 지난 14일 정상회담에 배석했다.

미중 정상이 이번 회담에서 한반도 문제를 논의했다는 사실은 알려졌지만 비핵화에 공감했다는 내용이 언급된 건 이번이 처음이다. 앞서 백악관이 발표한 회담 결과에는 한반도 관련 내용이 없었다.

중국 신화통신은 지난 14일 정상회담이 끝난 뒤 "양국 정상이 중동 정세와 우크라이나 위기, 한반도 등 중대한 국제 문제에 대해 의견을 교환했다"고 보도했다.

또한 트럼프 대통령은 방중 일정을 마치고 미국으로 돌아가는 전용기 에어포스원 안에서 '시 주석과 북한에 대해 논의했느냐'고 묻는 기자 말에 "그렇다"고만 답했다.