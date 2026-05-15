트럼프 '실리'·시진핑 '전략적 안정'…미중 정상, 무게중심 달랐다

[미중정상회담]
도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석의 정상회담 첫날 성과를 두고 미중 양국의 시각은 엇갈렸다. 미국은 중국 시장 확대 등 실무적 성과를 강조한 반면 중국은 향후 전략적 안정의 틀을 짜는 첫걸음으로 규정했다. 화기애애한 분위기 속에서 표면적 이견은 없었지만 미중 간 인식 차이가 드러났다는 평가가 나온다.
14일(현지시간) 백악관은 미중 정상회담 후 성명에서 양국 정상이 미국산 농산물 및 에너지 구매 확대와 펜타닐 원료 차단 등 마약 대응 협력을 논의했다고 밝혔다. 또 두 정상이 이란은 핵무기를 가질 수 없고 호르무즈 해협의 자유로운 통항이 재개돼야 한다는 데 의견을 같이했다고 전했다.
반면 중국은 이번 정상회담이 미중 간 안정적인 관계를 구축하기 위한 무대라는 점에 방점을 찍었다. 중국은 회담 후 두 정상이 "전략적 안정을 바탕으로 한 건설적인 미중 관계 구축이라는 새로운 비전"에 뜻을 모았으며, 양국 관계의 안정적 관리와 경제·무역 등 다양한 분야에서 협력을 확대할 필요성에 공감했다고 밝혔다.
미중 간 발표문의 차이를 두고 월스트리트저널(WSJ)은 미국은 가시적이고 구체적인 협력 성과를 강조한 반면 중국은 전략적 안정과 장기적 관계 틀 구축 등 원칙과 구도에 초점을 맞춘 것이라고 해석했다. 미국 외교 전문가들은 중국이 전략적 안정의 틀을 강조한 건 미국을 이 틀에 묶어 향후 대중 압박 수위를 낮추려는 의도가 숨어있다고 분석했다.
조지타운대학의 중국 전문가인 러시 도시 교수는 "중국이 이번 회담을 계기로 미국과의 관계 안정을 중국에 유리한 방향으로 굳히려 한다"면서 앞으로 중국에 대한 미국의 군사적·경제적 견제 조치는 이 틀에 대한 위반으로 규정될 수 있다고 분석했다.
특히 시 주석이 정상회담 초반 대만 문제를 거론하면서 "잘못 처리하면 양국은 충돌하거나 심지어 대립으로 치달을 수 있고 전체 중미 관계를 매우 위험한 상황으로 몰아넣게 된다"고 경고한 점은 대만 문제를 미중 관계 전체 틀과 연결하려는 시도라는 분석이 나온다.
워싱턴DC 소재 컨설팅업체 아시아그룹의 파트너 대니얼 크리튼브링크는 WSJ을 통해 "미국은 중국과의 건설적 안정과 대만에 대한 중국의 요구를 함께 충족시킬 순 없을 것"이라면서 "중국은 미국에 불만을 가질 때마다 대만 문제를 거론하며 미국이 정상 간 합의를 어겼다고 주장할 것"이라고 내다봤다.
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한편 뉴욕타임스(NYT)는 이번 회담에서 중국의 높아진 자신감이 돋보였다고 평가했다. 중국 경제가 부동산 침체와 디플레이션 압박, 인구 감소 등 여러 문제를 겪고 있지만 시 주석이 미국과 대등한 초강대국이라는 인식을 바탕으로 회담에 임했다는 설명이다.
중국은 지난해 미국과 무역전쟁 중 희토류 수출 제한으로 미국으로부터 휴전을 받아내며 미국을 상대로 한 지렛대를 확인한 터다. 여기에 미 연방대법원이 트럼프 대통령의 상호관세 조치를 무효화한 데다 이란 전쟁 장기화로 미국의 군사적 부담까지 커지면서 시 주석의 협상력이 한층 강화됐다는 평가다.