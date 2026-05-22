FOMC 의사록 공개…'매파' 많아진 美

다수 "인플레 장기화 우려… 완화편향 삭제"
연내 0.25%P↑전망… 새 의장 '선택' 주목
미국 연방준비제도(이하 연준)에서 물가상승 장기화에 대비해 기준금리 인상 채비를 해야 한다는 의견이 늘어난 것으로 20일(현지시간) 확인됐다. 이날 공개된 4월28~29일 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의 의사록에 따르면 과반수 참석자가 인플레이션이 2%를 지속해서 웃돈다면 어느 정도의 통화긴축이 적절해질 가능성이 크다고 밝혔다. 2%는 연준의 물가상승 목표치다. 또 다수의 위원이 금리인하 가능성을 시사하는 '완화 편향'이라는 문구를 정책결정문에서 삭제해야 한다는 의견을 냈다.
앞서 지난달 FOMC 회의 직후 닐 카시카리 미니애폴리스 연방준비은행(이하 연은) 총재, 베스 해맥 클리블랜드 연은 총재, 로리 로건 댈러스 연은 총재 3명이 금리동결에는 찬성하면서도 완화 편향 문구가 포함되는 데 반대한 사실이 공개됐다. 의사록에 따르면 그보다 많은 참석자가 완화를 시사하는 데 부정적인 의견을 낸 것으로 보인다. 올해 FOMC 투표권을 행사하지 않는 수전 콜린스 보스턴 연은 총재도 최근 4월 FOMC 성명에 반대한다는 입장을 밝혔다.
인플레이션과 관련해선 거의 모든 참석자가 이란전쟁 종식 후에도 원유와 기타 원자재 가격이 예상보다 오랫동안 높은 수준을 유지할 수 있다고 지적한 것으로 확인됐다. 또 대다수 참석자가 인플레이션이 2% 목표를 달성하는 데 기존 예상보다 더 오래 걸릴 수 있다고 진단했다. 미국의 소비자물가 상승률은 이란전쟁에 따른 유가급등 여파로 지난 4월 3.8%를 기록하면서 3년 만에 최고 수준으로 오른 상태다.
일부 참석자는 에너지 가격 상승세가 지속되는 가운데 관세정책의 영향이 맞물릴 경우 인플레이션 압력이 높아지고 기대인플레이션이 불안정해지면서 고용과 인플레이션 목표의 상충관계가 확대될 수 있다고 우려한 것으로도 나타났다.
당시 회의는 제롬 파월 전 연준 의장이 주재한 마지막 회의였다. 케빈 워시 차기 연준 의장은 22일 공식 취임할 예정이다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 여전히 금리인하를 압박하는 가운데 새 수장을 맞은 연준이 어떤 선택을 할지 시장의 이목이 쏠린다. 시장에선 연준이 인플레이션에 대응하기 위해 빠르면 연내 금리인상을 시작할 것이란 전망이 높아졌다. 시카고상품거래소 페드워치에 따르면 연방금리선물시장은 오는 12월까지 연준이 금리를 0.25%포인트 이상 인상할 확률을 약 50%로, 내년 3월까지 금리를 0.25%포인트 인상할 확률은 70% 수준으로 반영했다.