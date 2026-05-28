"여성 승무원 때문에 출발 40분 지연"...일본 항공기에서 무슨 일

일본 도쿄 하네다 국제공항에서 일본항공 여객기가 활주로를 따라 이동하고 있다. /AFPBBNews=뉴스1

일본항공(JAL) 50대 여성 승무원이 술이 완전히 깨지 않은 상태로 비행기에 탑승하려다가 적발됐다.

28일 요미우리신문 등 외신 보도에 따르면 일본항공 소속 50대 여성 승무원 A씨 때문에 항공편이 40분가량 지연되는 일이 벌어졌다.

A씨는 지난 23일 오전 히로시마에서 하네다로 가는 항공편에 탑승 근무할 예정이었다. 그런데 승무 전 검사에서 알코올 성분이 검출돼 근무에서 빠지게 됐고 다른 승무원이 교대 투입되며 지연됐다.

조사 결과 A씨는 사건 전날 밤 호텔 라운지에서 와인과 맥주를 각각 2잔씩 마셨다.

일본항공은 근무 시작 12시간 이내 승무원의 음주를 금지하고 있다. A씨와 함께 30대 여성 승무원 B씨도 술을 마셨는데, B씨는 근무 당일 몸 상태가 좋지 않다고 호소해 탑승 근무에선 제외됐다.

이 사건에 대해 일본항공은 "알코올 관련 사안으로 사회적 신뢰를 잃게 된 점 사과드린다"며 "이 문제를 매우 엄중하게 받아들이고 있다"고 입장을 밝혔다.

지난해에는 일본항공 한 기장이 체류지인 미국 하와이 호놀룰루에서 술을 마시는 바람에 자신이 조종할 예정이던 항공편을 포함한 총 3개 항공편이 최대 18시간 지연된 바 있다.