"거울 봤으니 돈 내" 中유명 관광지서 바가지 논란…결국 사과

중국 쓰촨성 유명 관광지 구채구(주자이거우) 풍경구에서 한 상인이 가게 앞에 놓인 거울을 들여다 본 관광객에게 2위안(약 450원)을 요구해 논란이 되고 있다. /사진=웨이보 갈무리

한국인도 즐겨 찾는 중국 쓰촨성 유명 관광지 구채구(주자이거우)에서 한 상인이 거울을 본 관광객에게 돈을 요구했다는 주장이 나와 논란이 되고 있다.

최근 중국 매체 보도에 따르면 한 누리꾼 A씨는 SNS(소셜미디어)에 "쓰레기 버리는 길에 한 가게 앞에 놓인 거울을 보고 머리를 빗고 화장을 고쳤는데 갑자기 상인이 거울 본 대가로 2위안(약 450원)을 달라더라"는 글을 올렸다.

A씨는 "거울 본 시간은 고작 10초 정도였다. 보석 파는 아주머니가 날 끌어당기며 거울 보려면 돈 내라는데 난 그냥 돌아섰다. 요금 표지판은 어디에도 없었다. 아무 데나 거울 놓고 돈을 받다니 정말 어이가 없다"고 토로했다.

함께 공개된 사진엔 아이스크림 냉장고 옆 벽 한 편에 커다란 거울이 놓여 있는 모습이 담겼다. 옆에는 목걸이 같은 액세서리들이 장식돼 있다.

A씨 글이 확산하자 현지 누리꾼 사이에선 "거울을 보려면 돈을 내라는 소리는 처음 듣는다" 등 비판 반응이 나왔다. 논란이 커지자 구채구 풍경구 관광 관리사업소가 조사에 나섰고, 결국 해당 상인은 사과 뜻을 전했다.

관리사업소 관계자는 상인 주장을 인용해 "관광객이 꼬치구이 판매대 근처에서 머리를 정리하자 음식에 머리카락이 들어갈 것을 우려한 상인이 무심코 2위안을 내라고 한 것"이라며 "실제로 받을 생각은 전혀 없었다"고 밝혔다.

관리사업소 측은 부적절한 발언을 한 문제 상인을 상대로 주의를 주고 교육을 실시했다고 덧붙였다.