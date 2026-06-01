종전 수정안 줄다리기 중에 美-이란 상호 공격…"자위권 차원"

지난달 6일(현지시간) 이란 테헤란 도심 광장에 호르무즈 해협으로 도널드 트럼프 미국 대통령의 입을 꿰맨 모습의 대형 홍보물이 걸린 모습./사진=AP(뉴시스)

미국과 이란의 종전 협상이 수정안을 두고 난항을 겪는 가운데 미군이 이란 레이더·드론 관제 시설을 공격했다. 이란도 미국에 대한 반격을 이어가고 있다.

미 중부사령부(CENTCOM)는 지난달 30~31일(현지시간) 주말 사이 이란 고루크와 케슘섬에 있는 이란 레이더·드론 관제 시설을 자위권 차원에서 타격했다고 31일 밝혔다.

중부사령부는 "국제 해역 상공에서 작전 중이던 미국 MQ-1 드론을 격추하는 등 이란의 공격적인 행동이 이어져 이에 대해 신중하고 계획적으로 대응한 것"이라고 했다.

이어 "미 전투기는 이란의 방공망과 지상 관제소, 역내 해역을 통과하는 선박을 위협한 편도 공격 드론 2대를 제거했다"며 "미군 사상자는 발생하지 않았다"고 덧붙였다.

그러면서 "휴전 기간 동안 이란의 부당한 공격에 대응해 미국의 자산과 이익을 계속해서 보호할 것"이라고 했다.

같은 날 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)는 국영 방송을 통해 미국이 이란 영토를 공격하기 위해 사용하는 기지를 표적으로 삼고 공격했다고 밝혔다.