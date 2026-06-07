이민단속국에 왜 여기에...월드컵 개막 앞두고 LA경기장 파업 예고

2026 북중미 월드컵 경기가 예정된 미국 LA(로스앤젤레스) 소파이 스타디움 식음료 부문 노동자들이 임금협상, 미 이민세관단속국(ICE) 요원 배치 등에 대한 불만으로 파업을 예고했다. /AFPBBNews=뉴스1

2026 FIFA(국제축구연맹) 북중미 월드컵 개막이 임박한 가운데 미국 LA(로스앤젤레스) 인근 경기장의 노사 문제로 예선 등 경기 진행에 차질이 생길 거란 우려가 제기됐다.

6일(현지시간) LA타임스 등에 따르면 LA 인근 주요 경기장인 소파이(So-Fi) 스타디움의 북미 서비스 산업 노조 '유나이트히어' 11지부는 이날 최근 진행한 파업 찬반투표에서 96%가 파업에 찬성했다고 밝혔다. 투표 결과에 따라 노조는 언제든지 파업에 돌입할 수 있는 합법적 권한을 확보하게 됐다.

소파이 스타디움에서는 이번 월드컵 104경기 중 8경기가 예정된 상태로, 12일에는 미국과 파라과이 간 조별 예선 첫 경기가 열릴 예정이다. 노조 측은 협상이 타결되지 않으면 12일 경기에 맞춰 파업에 나설 것이라고 예고했다.

소파이 스타디움의 식음료 부분 노동자 약 2000명으로 구성된 이 노조는 경기장 식음료 위탁 운영사, FIFA 등과의 임금 협상 교착과 경기장 내 미 이민세관단속국(ICE) 요원 배치 등을 파업 결의 배경으로 내세웠다. 커트 피터슨 노조 공동지부장은 "월드컵 주최 측의 미숙한 준비와 스타디움 소유주들의 탐욕이 노동자들이 파업을 선언해야 하는 상황으로 몰아가고 있다"고 주장했다.

소파이 스타디움의 식음료 위탁 운영사인 '레전드글로벌'과 노동자 간 계약은 지난해 만료됐고, 양측은 현재 새로운 협상을 진행 중이다. 노조 측은 월드컵 개최로 인한 업무 강도 강화와 경기장 수익 증가 등을 이유로 임금 인상을 주장하고 있다. 또 레전드글로벌과 FIFA 공식 파트너사 '온 로케이션'의 FIFA 스위트룸 운영 계약으로 수입이 좋은 일자리에서 자신들이 배제될 것이라며 이를 막기 위한 대책 마련도 요구하고 있다.

/사진='유나이트히어' 11지부 홈페이지

노조 측은 경기장 내 ICE 요원 배치로 이민자 비율이 높은 조합원들의 안전 문제 그리고 FIFA에 공유하는 개인정보가 ICE에 공유될 것을 우려한다. 로버트 루나 LA 카운티 보안관이 "국토안보부에서 경기장 내 배치된 ICE 요원들은 보안 업무만 지원하고 이민 단속은 하지 않을 것이라고 통보했다"고 밝혔지만, 노조는 이를 신뢰하지 못하고 있다.

피터슨 공동지부장은 "조합원들은 아직 월드컵 근무 일정도 받지 못했고, 노조 측은 레전드글로벌과 온 로케이션 간 계약 세부 내용을 전혀 파악하지 못하고 있다. 한마디로 엉망진창"이라며 "노동자들이 임대료를 낼 만큼의 돈을 벌지 못하면서 출근하느냐, ICE에 체포되느냐를 선택하는 상황에 놓였는데 월드컵이 LA에 무슨 의미가 있냐"고 맹비판했다. 이어 "우리가 파업에 나서면 10만달러(약 1억6000만원)짜리 FIFA 스위트룸에는 생수와 도리토스밖에 없을 것"이라고 경고했다.

한편 2026 FIFA 북중미 월드컵은 오는 12일부터 7월20일까지 미국, 멕시코, 캐나다에서 진행된다. 이번 월드컵은 미국·캐나다·멕시코 3개국이 사상 처음으로 공동 개최하는 월드컵으로, 개막식도 처음으로 3곳에서 동시 개최한다. 참가국은 기존 32개국에서 48개국으로 늘었고, 경기 수 역시 64경기에서 104경기로 증가했다.