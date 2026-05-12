정부, NXC 물납주식 일부 재매각… '1兆' 세외수입 확보

정부가 보유한 넥슨 지주회사 NXC 지분 일부를 NXC에 다시 매각한다. 물납가액보다 2만4000원 더 비싸게 팔아 1조원 넘는 세외수입을 확보하게 됐다. NXC의 재매입 자금 중 일부는 해외 외화자금에서 충당돼 환율안정에도 기여할 것으로 기대된다.

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 11일 정부세종청사에서 열린 기자간담회에서 "NXC로부터 물납받은 주당 가격이 553만4000원인데 주당 555만8000원에 매각을 체결했다"며 "지난해 12월 정부 자산매각 제도개선 마련 이후 300억원 이상 자산의 첫 매각사례"라고 밝혔다.

앞서 김정주 넥슨 회장 사망으로 2022년 유가족들은 약 4조7000억원에 이르는 상속세를 NXC 주식으로 물납했다. 이번 매각으로 정부의 NXC 지분율은 30.6%에서 25.7%로 낮아진다. 매각대금은 1조227억원 상당이다. 정부는 올해 세외수입 예산에 NXC 물납주식 매각대금 1조원을 반영했다. 이번 매각으로 이를 달성하게 됐다.

구 부총리는 "정부가 물납으로 받은 것보다 더 비싸게 팔았단 의미에선 아주 좋은 매각사례"라고 평가했다. 그러면서 "NXC가 물납주식을 되사기 위해 해외자금 상당부분을 들고 오는 것으로 안다"며 "그런 부분이 외환시장 안정화에도 기여할 것"이라고 밝혔다.

또 "최근 상법 개정으로 취득한 자사주는 소각이 의무화되기 때문에 NXC는 이번 매입분을 소각할 것으로 보여진다"고 했다. 재경부는 물납가액보다 높은 가격에 매각한다는 원칙 아래 나머지 NXC 지분매각도 진행할 계획이다.

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 11일 세종시 정부세종청사에서 출입기자단과 간담회를 열고 중동전쟁으로 인한 경제 상황 등 현안에 대해 설명하고 있다. /세종=뉴스1

구 부총리는 새정부 출범 이후 중장기 과제로 밀린 유산취득세 등 상속세 개편과 관련해선 "다양한 의견을 듣고 있다. 현재 시점에서 결정된 것은 없고 시장의 의견과 다양한 국민의 의견을 듣는데 최선을 다하고 있다"고 말했다.

구 부총리는 올해 성장률 전망과 관련, "2%를 상회할 것으로 전망한다. 2%를 얼마나 상회할 것인지는 반도체 호황 정도, 중동전쟁 영향 등을 봐야 할 것으로 6월 하반기 경제성장전략에서 발표할 예정"이라고 밝혔다.

또 1, 2월 기준 수출액이 일본과 이탈리아를 넘어 세계 5위로 올라섰고 코스피 시가총액 역시 새정부 출범 이후 6단계 오른 세계 7위 수준으로 상승했다고 설명했다.

구 부총리는 "PBR(주가순자산비율) 기준으로 보면 아직 한국 주식시장이 선진국에 비해 낮은 수준"이라며 AI(인공지능)와 반도체업황 등에 따라 추가 상승여력 가능성이 있음을 시사했다.

금융투자소득세(금투세) 부활 가능성과 관련해선 "자본시장의 상황, 시장여건이 충분히 조성된 시점에서 검토할 과제라고 생각한다"며 당장 도입을 검토하고 있진 않다고 밝혔다.

재정운용 기조와 관련해선 "잠재성장률을 높이고 양극화도 해소하고 인구구조 변화에 적극적으로 대응하는 동시에 강도 높은 지출구조조정도 병행하겠다"고 강조했다.