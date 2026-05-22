노동장관 "긴급조정권 꿈에도 생각못해…AI시대, 사회적 재분배 문제"

삼성전자 노사 협상이 잠정 합의된 20일 경기도 수원시 장안구 경기지방고용노동청에서 김영훈 고용노동부 장관, 최승호 삼성전자 노조 공동투쟁본부 위원장, 여명구 DS(디바이스솔루션·반도체 사업 담당) 피플팀장이 손을 맞잡고 있다. 이날 삼성전자 노사는 김영훈 고용노동부 장관의 중재로 다시 임금협상에 나섰다. (공동취재) 2026.05.20./사진=뉴시스

김영훈 고용노동부 장관이 삼성전자 노사의 잠정 합의안 도출 등과 관련해 "제가 긴급조정권을 쓴다는 건 꿈에도 생각할 수 없는 일이었다"고 말했다.

김 장관은 22일 MBC 라디오 '김종배의 시선집중'에 출연해 "대화만이 유일한 해법이라고 말씀드렸고 이번에 'K-민주주의' 저력을 여실히 보여줬다"며 이같이 밝혔다.

김 장관은 "삼성전자 파업이 일어나는 건 꿈에도 생각할 수 없는 일이라고 했는데 파업이 꿈도 못 꿀 일은 아니지 않나"라며 "제 입장에서 긴급조정권을 쓴다는 것이야말로 꿈에도 생각할 수 없는 일이었다"고 말했다.

김정관 산업통상부 장관이 긴급조정권 행사 필요성을 언급한 것 등에 대해선 "산업부 장관은 산업부 장관의 일이 있는 것이고, 저는 저의 일이 있다고 생각한다"며 "산업부 장관은 어렵게 불씨가 살아나고 있는 성장 동력을 삼성전자 파업으로 인해 꺼트릴 수 없다는 절박함이 있었을 것"이라고 답했다.

김 장관은 이번 삼성전자 노사 분쟁 발생을 두고선 "인공지능(AI) 시대, 급격한 생산성 증대와 이윤을 어떻게 사회적 재분배할 것인가에 대한 문을 열었다"고 말했다.

이어 "제가 제안한 내용이 협력업체의 동반 성장, 지역사회 공헌, 반올림으로 대표되는 산업안전"이라며 "이들의 특별한 희생에 대한 특별한 보상, 삼성전자가 엄청난 이득을 얻는 데 이분들의 헌신이 있었다는 걸 명시해달라고 요구했다"고 덧붙였다.

김 장관은 삼성전자 주주단체가 잠정 합의안을 위법이라며 법적 대응을 예고한 데 대해선 "주식이 많이 올랐지 않았나. 함께 살아야 한다"며 "지속 가능한 삼성전자가 있어야 주주의 이익도 보장된다"고 말했다.