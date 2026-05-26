한 팀된 농진원과 농협, 6차산업의 미래 함께 그린다

한국농업기수진흥원과 농협중앙회 관계자들이 26일 전북 익산시 농진원 본원에서 '농산업의 지속가능한 혁신 생태계 조성을 위한 업무협약'을 체결한 뒤 환하게 웃고 있다. /사진=정혁수

그동안 농산업 분야에서 크고 작은 협력을 이어온 한국농업기술진흥원과 농협중앙회가 농산업발전 촉진을 위해 다시 한 번 손을 잡았다.

한국농업기술진흥원은 26일 이석형 원장과 박서홍 농협중앙회 부회장 등 양측 관계자들이 참석한 가운데 전북 익산시 본원에서 농산업의 지속가능한 혁신 생태계 조성을 위한 업무협약을 체결했다.

양 기관은 앞으로 농진원이 보유한 연구·기술 인프라와 농협의 방대한 현장 네트워크를 결합해 농산업 전반의 기술 고도화와 생산성 향상, 유통 효율화를 동시에 추구한다는 구상이다.

농진원은 연구·기술 인프라와 전문 역량을 바탕으로 기술 실증 및 사업화 지원하고, 농협은 전국 현장 네트워크와 유통 인프라를 통해 농업 생태계 확장 지원할 계획이다.

한국농업기수진흥원 이석형 원장(사진 오른쪽)과 농협중앙회 박서홍 부회장이 26일 전북 익산시 본원에서 '농산업의 지속가능한 혁신 생태계 조성을 위한 업무협약'을 체결한 뒤 악수하고 있다. /사진=정혁수

협약의 주요 내용은 '엔하베스트엑스(NH Harvest X)'라는 이름의 개방형 혁신 프로그램이다. 유망 농산업 기업을 대상으로 기술 실증, 맞춤형 자문, 민간 투자 연계, 현장 견학을 통합 지원하는 이 프로그램은 창업 초기 기업이 농업 현장에서 직접 기술을 검증하고 사업화의 발판을 마련할 수 있도록 설계됐다.

이석형 농진원장은 "농진원은 앞으로 농협과 한 팀이 되어 생산과 가공, 유통, 체험이 연결되는 6차산업 활성화에 힘을 모으겠다"며 "현장 중심의 혁신을 통해 농민에게는 새로운 소득 기반을, 농업과 농촌에는 지속 가능한 변화를 만들어 가겠다"고 말했다.