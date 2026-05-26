'세수 풍년' 예고한 정부…李 "올해 명목성장률 10%에 육박"

(서울=뉴스1) 허경 기자 = 이재명 대통령이 26일 청와대에서 열린 제23회 국무회의 겸 제10차 비상경제점검회의에서 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관에게 질문하고 있다. 2026.5.26/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(서울=뉴스1) 허경 기자

이재명 대통령이 26일 청와대에서 국무회의를 주재하고 "올해 명목성장률이 10%에 육박할 수도 있다는 관측이 나오고 있다"고 말했다.

명목성장률은 실질성장률에 물가 변수를 반영한 성장률이다. 지난해만 해도 5.0% 아래에 머물렀던 올해 명목성장률 전망치는 우상향하는 추세다. 반도체 산업 호황으로 실질성장률 전망치가 올라가고 있고, 반도체 가격 등 물가 변수까지 맞물린 결과다.

김용범 청와대 정책실장도 지난 24일 "명목성장률이 10%에 육박하는 국면에 진입하고 있다"며 비슷한 판단을 내놓았다.

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 "명목성장률이 10%라는 건 어마어마한 것"이라며 "세수는 실질성장률이 아니라 명목GDP(국내총생산)에 연동되기 때문에 세수도 큰 폭의 증가가 예상된다"고 밝혔다.

재경부는 최소 내년까지 거시경제의 호황이 예상된다는 2026년 하반기 경제성장전략 주요 내용을 이 대통령에게 보고했다.

한편 이 대통령은 이날 국무회의에서 최근 원화의 급격한 절하를 두고 "외국인이 주식을 팔아 달러로 바꿔 나가는 수요가 꽤 있을 것 같다"고 말했다.